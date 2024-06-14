Глава Пентагона: Путин не в том положении, чтобы диктовать условия Украине 5 14.06.2024, 22:24

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Ллойд Остин

Ллойд Остин ответил на требования диктатора РФ по «переговорам» с Украиной.

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал ультиматум российского диктатора Владимира Путина, в котором тот назвал «условиями для переговоров» с Украиной вывод украинских войск с территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ от намерений стать членом НАТО.

«Он [Путин] не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира. Вы знаете, что это именно то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, чтобы лидер одной страны проснулся однажды и решил, что он хочет стереть границы на территории своего соседа. Это не тот мир, где хочет жить каждый из нас. Поэтому я думаю, что он не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать, чтобы достичь мира», – сказал Остин на брифинге в Брюсселе 14 июня, передает AP.

Министр обороны США напомнил, что Путин незаконно оккупировал суверенную украинскую территорию и именно Путин «может закончить эту войну уже сегодня».