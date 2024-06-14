Таможня предупредила о рисках покупки авто из ЕАЭС для белорусов 14.06.2024, 22:02

1,062

На заметку автолюбителям.

Белорусская таможня призывает взвешенно подходить к приобретению машин для личного пользования в государствах ЕАЭС, всесторонне оценивая возможные риски.

В Таможенных органах обратили внимание: на территории Евразийского экономического союза действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.

– Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых авто из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах «растаможкой», не стоит, – сообщили в ведомстве.

Такая «растаможка», вероятнее всего, связана с нарушением таможенного законодательства – заявлением неточных сведений при декларировании автомобиля.

А это не исключает негативных последствий для граждан Республики Беларусь, которые приобрели данные автомобили.