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На границе с Беларусью повредили польскую санитарную машину

  • 14.06.2024, 22:15
На границе с Беларусью повредили польскую санитарную машину

Неизвестный бросил в авто тяжелый предмет.

В селе Дубичи Церковные в Подляском воеводстве Польши военная санитарная машина была повреждена «тяжелым предметом», который неизвестный бросил с территории Беларуси.

Об этом сообщило Главное командование Войска Польского.

Как отмечают польские военные, «наши солдаты ежедневно сталкиваются с агрессией».

«В районе Дубичей Церковных военная санитарная машина была повреждена тяжелым предметом, брошенным неизвестным лицом с территории Беларуси. К счастью, никто не пострадал», – добавили там, не указав других подробностей.

Дубичи Церковные – село, расположенное в Гайновском повете Подляского воеводства, недалеко от границы с Беларусью.

В последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.

28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному, который впоследствии скончался в больнице.

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