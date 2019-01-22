Представитель профсоюза IndustriAll: Ситуация в Беларуси критическая 22.01.2019, 11:59

Дело белорусских профсоюзов обсудили в Брюсселе.

16 января 2019 года в Брюсселе, Бельгия, состоялась встреча делегации международных профсоюзных организаций с высокопоставленными должностными лицами Европейского Союза. Глобальный союз IndustriALL, Европейский союз IndustriAll, Международная конфедерация профсоюзов (МКП) через Всеевропейский региональный совет (ВЕРС) и Европейскую конфедерацию профсоюзов (ЕКП) проинформировали руководство ЕС об ухудшении ситуации с соблюдением принципов демократии и основных прав в Беларуси, пишет praca-by.info.

Представителей международных профсоюзов принимал Люк Девинь, заместитель управляющего директора по странам Европы и Центральной Азии и директор по России, странам Восточного партнерства и Центральной Азии и ОБСЕ, и его команда.

Члены профсоюзной делегации выразили возмущение и обеспокоенность по поводу отсутствия демократических свобод в Беларуси, которое приводит к уничтожению гражданского общества, в том числе независимых профсоюзов.

Белорусские власти под надуманными предлогами в нарушение национального законодательства и международных стандартов систематически отказывают структурам независимых профсоюзов в регистрации.

В течение многих лет практически на каждой Международной конференции труда Беларусь продолжает находиться под пристальным вниманием. Комитет МОТ по применению стандартов неоднократно упоминал Беларусь в специальном параграфе своего доклада. Такая процедура предусмотрена в случае постоянных и серьезных нарушений прав трудящихся, включая права, закрепленные в основных трудовых стандартах.

“Мы надеемся, что Европейский Союз будет и впредь в рамках диалога с белорусским правительством уделять первостепенное внимание правам человека, профсоюзов и трудящихся. Ситуация в Беларуси критическая, а у Европейского Союза есть рычаги, чтобы изменить ситуацию на благо белорусов и трудящихся страны”, – сказал Люк Трайэнгл, генеральный секретарь Европейского союза IndustriAll.

Международные организации подняли вопрос о Деле профсоюзов, когда в результате несправедливого судебного разбирательства и в отсутствии убедительных доказательств двух лидеров Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, Геннадия Федынича и Игоря Комлика, обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорили к уплате огромного штрафа, четырём годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и запретили им в течение пяти лет занимать руководящие должности.

В совместном письме, адресованном вице-президенту Могерини, Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, МКП, IndustriALL, ЕКП и IndustriAll Европа осудили приговор и решение об отклонении апелляции.

Итальянские профсоюзы обратились к Федерике Могерини с письмом в защиту РЭП

Международные профсоюзные организации считают приговор политически мотивированным и уверены, что он был вынесен в отместку за активную позицию профсоюза. Приговор представляет собой попытку посеять страх среди активистов и помешать им противостоять бесчеловечному Декрету “О содействии занятости населению”, также известному как Декрет “о тунеядцах”.

Федынич и Комлик стали пленниками в своих квартирах, они ограничены в передвижении, а в определенные часы суток, а также в выходные и праздничные дни им запрещено выходить из дома на улицу.

“Они, вне всякого сомнения, являются политическими узниками совести, – сказал Кемаль Озкан. – Мы еще раз призвали ЕС поднять перед руководством страны вопрос о политзаключенных в Беларуси, поддержать наше требование о пересмотре приговора и вынесении Федыничу и Комлику полного и безоговорочного оправдательного приговора”.

Международные профсоюзы считают, что уважение принципов демократии, прав человека и прав профсоюзов должно быть в числе приоритетов планируемого партнерства между ЕС и Беларусью, а правовые нормы Международной организации труда (МОТ) и Международного пакта о гражданских и политических правах должны быть в списке рекомендаций.

Между тем, с 1 января 2019 года пресловутый Декрет №1 вступил в силу. Он содержит элементы принудительного труда и создает дополнительные способы манипулирования правами работников вдобавок к системе краткосрочных контрактов. В рамках реализации нового декрета была создана специальная база данных, однако из-за ее непрозрачности жители страны сталкиваются с многочисленными проблемами.