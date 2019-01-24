Беларусь исчерпала энергетические бонусы в формате «двойки» 1 Татьяна Маненок, «Белрынок»

24.01.2019, 11:08

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РФ отказывается от модели сырьевого спонсирования.

Получить дополнительные энергетические преференции в рамках «cоюзного государства» Беларусь вряд ли сможет: союзники по-разному понимают более глубокую интеграцию. Остается рассчитывать на льготы в формате евразийской «пятерки», а они будут на порядок ниже. Смириться с этим Минск не хочет, но других вариантов у него, похоже, сейчас нет.

Интеграционный пессимизм

Сейчас ключевые для Беларуси вопросы – компенсация издержек от налогового маневра в РФ и сближение цен на газ с российскими – Россия «завязала» на более глубокую интеграцию в рамках «cоюзного государства». Ее сценарий еще предстоит реализовать, но прежде рабочей группе по интеграции в Беларуси и РФ под руководством министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого и министра экономического развития России Максима Орешкина нужно договориться о реализации какого-то согласованного плана, что также непросто. Тем более, что в истории союзной «двойки» нечто похожее уже было.

Даже ранее всегда оптимистичный Владимир Семашко (ныне посол Беларуси в РФ) 20 января заявил ТАСС, что углубление экономической интеграции России и Беларуси может занять полтора-два года. «Нужно четко определиться, что из договора о создании Союзного государства 1999 года выполнено, что сделано не в полной мере, какие положения утратили актуальность, какие моменты, важные для союзной интеграции, наоборот, вовсе не отражены в этом документе либо нуждаются в детализации. Надо думать о плюсах и минусах введения единой валюты, единого эмиссионного центра, единого налогового кодекса. Но это все сложные вопросы», — признал Семашко.

В частности, касаясь унификации налогообложения в Союзном государстве, посол обратил внимание на разную структуру наполняемости бюджетов: в России превалируют нефть и газ, в Беларуси — производство. Следовательно, даже в этом вопросе добиться консенсуса будет сложно.

Похоже, что и в РФ сейчас не будут сильно настаивать на более глубокой интеграции в рамках «двойки». Сейчас эту тему инициировала, по сути, белорусская сторона, осознав, какой объем энергетических преференций она теряет в рамках ЕАЭС. Поэтому, апеллируя к соглашениям 1999 года, и потребовала равных условий хозяйствования для субъектов двух стран и, в первую очередь, равных цен на газ и условий работы на нефтяном рынке.

Между тем, российский премьер Дмитрий Медведев в конце 2018 года говорил о двух вариантах дальнейшего развития отношений с Беларусью имея в виду углубление интеграции в Союзном государстве или же нынешний, консервативный сценарий. При этом Медведев отметил, формирование ЕАЭС продолжится.

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич в интервью ТАСС в конце декабря тоже заметил, что если стороны посчитают, что модель Союзного государств в какой-то степени себя исчерпала, ее надо законсервировать, переключившись на ЕАЭС или другие форматы. При этом он призвал белорусские власти определиться, в какой модели «мы развиваемся: либо по правилам «союзного государства», либо по правилам ЕАЭС».

По словам Бабича, партнеры по ЕАЭС согласились с тем, что равные условия хозяйствования – «это не единая цена на нефть и газ в любой точке ЕАЭС, а доступ к равной базовой цене плюс логистика, транспортировка, которые являются индивидуальными для каждого потребителя». С этим согласились все страны «пятерки», кроме Беларуси.

Россия отказывается от модели сырьевого спонсирования Беларуси

Россия, находясь под санкциями, взялась, как видим, за инвентаризацию своих экономических отношений со своим главным союзником. Вероятно, неслучайно впервые в истории российско-белорусских отношений послу России в Беларуси Михаилу Бабичу был придан статус специального представителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству.

Бабич оценил нынешний объем консолидированной поддержки Беларуси со стороны России в 4-4,5 млрд. долларов в год. В конце декабря 2018 года в интервью ТАСС он перечислил все интеграционные бонусы Беларуси. По его словам, закрыты все вопросы по так называемой перетаможке нефти, рефинансированию кредитов, выделению шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, выплате утилизационного сбора предприятиям белорусской промышленности, а также поставок в согласованных объемах беспошлинных нефти и газа.

Что же касается цены газа для Беларуси после 2020 года и компенсации издержек от налогового маневра, то это, как подчеркнул Бабич, — новый экономический пакет, предусматривающий потенциальное снижение цены на газ до уровня Смоленска, компенсацию по налоговому маневру, равным условиям поддержки промышленности и прочее. Он может составить еще порядка 3-4 млрд. долларов. «В рамках действующего правового поля весьма сомнительно и экономически необоснованно», — констатировал посол РФ.

Он ясно дал понять, что сейчас Беларусь не может рассчитывать на равные с российскими цены на газ. По словам Бабича, в Смоленске цену на газ 70 долларов за тыс. куб м формирует сложная модель перекрестного субсидирования, в которой участвуют разные субъекты хозяйствования, находящиеся в разных географических условиях.

А мотивацию проводимого в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли посол объяснил необходимостью подстегнуть модернизацию крупных НПЗ, так как административные меры себя исчерпали. Поэтому, по его словам, и был предпринят налоговый маневр с перераспределением налоговой нагрузки на добычу нефти с нефтепереработки. В то же время, считает он, модель поддержки российских НПЗ нельзя автоматически применить в отношении Беларуси из-за разных правовых конструкций — налоговых, таможенных, тарифных, акцизных и иных.

Шансы существенно снизить цену на газ в формате «пятерки» невелики

Минску, видимо, придется смириться с тем, что равных условий хозяйствования в понимании белорусской стороны с российскими предприятиями не будет, то есть, не будет и равных цен на газ. Но есть шанс снизить цены в рамках создания общего рынка газа в ЕАЭС.

Отметим, что Беларусь и Россия должны были до 1 января 2018 года выработать общие подходы по формированию общего рынка газа в ЕАЭС, а затем на их основе до 1 июля 2019 года внести изменения в соглашение о цене на газ по условиям поставок газа в Беларусь на 2020-2024 годы.

Проект программы по формированию общего рынка газа в ЕАЭС подготовлен, но не согласован. И здесь возмутителем спокойствия стала белорусская сторона. Россия хочет сохранить прежнюю схему формирования тарифов на транспортировку газа, когда для себя она имеет низкий тариф, а для других стран ЕАЭС — более высокий. Беларусь не согласна и считает, что тарифы нужно уравнять.

Напомним, что именно эту проблему Лукашенко публично обсуждал во время дискуссии с Путиным на саммите ЕАЭС 6 декабря. Он заявил, что тариф «Газпрома» для Беларуси на транспортировку газа из Ямало-Ненецкого автономного округа до белорусской границы составляет около 3 долларов за тыс. куб.м на 100 км, а внутрироссийский тариф — порядка 1 доллара. В результате газ на границе со Смоленской областью обходится Беларуси по цене почти 130 долларов за тыс. куб.м, а для потребителей в Смоленской области России — 70 долларов.

Если бы Беларуси удалось настоять на равных тарифах, она получила бы фактически желаемую цену – 70 долларов. Но вряд ли Москва пойдет на уступки Минску. Согласно договору ЕАЭС, определение стоимости транспортировки газа находится в компетенции национальных правительств.

В России не ждут белорусскую электроэнергию

Через 5 месяцев в ЕАЭС должен заработать общий рынок электроэнергии. Концепция и программа формирования общего рынка электроэнергии уже приняты, подготовлен и направлен на внутригосударственное согласование соответствующий протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. Если не возникнет непредвиденных проблем, то к 1 июля 2019 года международный договор о создании общего рынка будет принят.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на пресс-конференции в декабре 2018 года заявил, что Беларусь готова к работе на едином рынке электроэнергии ЕАЭС с 1 июля 2019 года.

При этом министр уточнил, что после запуска общего энергорынка работа на нем «будет выстроена в виде трансграничных перетоков». А вот в полном объеме, с участием субъектов хозяйствования, рынок электроэнергии в ЕАЭС заработает только после создания общих рынков первичных энергоресурсов — нефти и газа, а их создание запланировано на 2025 год.

Доступ к общему евразийском рынку электроэнергии для Беларуси важен, учитывая скорый запуск БелАЭС. «После ввода атомной станции мы увеличим возможности своего экспортного потенциала: как в целом энергетическая отрасль, так и те субъекты хозяйствования, которые по определенным критериям будут иметь возможность выхода на общий электроэнергетический рынок союза», — отметила в октябре 2018 года замминистра энергетики Беларуси Ольга Прудникова.

В своем намерении организовать поставки электроэнергии на общий рынок ЕАЭС белорусская сторона исходит из того, что поскольку сейчас в Беларуси затраты топлива на производство 1 кВт-ч электроэнергии в Беларуси ниже, чем в других странах ЕАЭС, то при создании равных условий очевидно, какая энергосистема будет более конкурентоспособной в ЕАЭС.

Однако не факт, что именно так и будет. Против запуска единого рынка электроэнергии в ЕАЭС с 2019 года выступают Минэнерго РФ и российские энергокомпании. Они опасаются, что на рынок ЕАЭС потечет более дешевая электроэнергия, в связи с чем предлагается отложить введение единого рынка электроэнергии до 2025 года. Отметим, что в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики России до 2035 года ни один из сценариев не предполагает роста импорта из стран ЕАЭС. В том числе импорт электроэнергии из Беларуси спрогнозирован на уровне нуля.

Неравный старт для конкуренции

Предполагается, что общий рынок нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС заработает с 1 января 2025 года. Однако риски на пути его создания очевидны уже сейчас. Это, прежде всего отсутствие рынков нефти и механизмов определения рыночных цен на нефть в странах ЕАЭС. Кроме того, не факт, что РФ предоставит выгодные условия для доступа нефтяных компаний других стран ЕАЭС в свою трубопроводную систему. Именно эта проблема сейчас мешает казахстанским компаниям поставлять нефть на переработку.

Кроме того, после того как РФ предоставила своим нефтяным компаниям мощную систему господдержки для компенсации издержек от налогового маневра, конкурентная среда в евразийском союзе уже сейчас оказалась в определенной степени деформированной.

Татьяна Маненок, «Белрынок»