Клуб из Португалии заинтересовался футболистом минского «Динамо»
- 24.01.2019, 11:29
«Фамиланка» не прочь заполучить игрока белорусского клуба.
Португальский защитник минского "Динамо" Луис Роша может пополнить состав "Фамаликана", сообщает "Прессбол".
У 32-летнего футболиста действующий контракт с белорусским клубом, однако легионер не против сменить прописку и вернуться в родной чемпионат.
Воспитанник академии португальского клуба "Витория" из города Гимарайнш преимущественно выступал за клубы второго дивизиона Португалии.
В минувшем сезоне Луис Роша провел в составе "Динамо" пять встреч и отметился одним забитым мячом.