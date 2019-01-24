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Клуб из Португалии заинтересовался футболистом минского «Динамо»

  • 24.01.2019, 11:29
Луис Роша
Фото: dinamo-minsk.by

«Фамиланка» не прочь заполучить игрока белорусского клуба.

Португальский защитник минского "Динамо" Луис Роша может пополнить состав "Фамаликана", сообщает "Прессбол".

У 32-летнего футболиста действующий контракт с белорусским клубом, однако легионер не против сменить прописку и вернуться в родной чемпионат.

Воспитанник академии португальского клуба "Витория" из города Гимарайнш преимущественно выступал за клубы второго дивизиона Португалии.

В минувшем сезоне Луис Роша провел в составе "Динамо" пять встреч и отметился одним забитым мячом.


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