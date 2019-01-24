Британские министры тайно обсудили остановку «жесткого» Brexit 24.01.2019, 12:17

Во встрече участвовали 18 министров.

18 британских министров провели тайную встречу, на которой обсуждался вариант остановки "жесткого" выхода страны из ЕС. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Министры обеспокоены экономическим ущербом, который причинит Британии беспорядочный выход из еврозоны.

“Это будет акт самовредительства, который войдет в историю. И я говорю не только о репутации Британии, а и о ее безопасности и экономическом положении”, - говорит министр Тобиас Элвуд.

Отмечается, что в последний раз министры встречались в прошлый вторник. Тогда они обсуждали возможность снятия с повестки дня предложения о выходе из ЕС без сделки о Brexit - для этого планировалось применить статью 50 Лиссабонского договора.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202.

До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.

Позже Мэй представила План Б, в который входит возобновление переговоров с ЕС о пограничном контроле в Северной Ирландии.