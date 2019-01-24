«Союзническое» ристалище Валерий Карбалевич

24.01.2019, 13:17

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Валерий Карбалевич

По логике Москвы, главный элемент интеграции — единая денежная единица Беларуси и России.

Год только начался, а белорусско-российское противостояние развивается в сторону обострения. Судя по тренду, Беларусь и Россия находятся накануне полномасштабной информационной войны. Причем, если в ходе прошлых кризисов в двусторонних отношениях именно А. Лукашенко неизменно выносил конфликт в публичную плоскость, то теперь все — наоборот.

Именно российские официальные лица стали активно афишировать свою позицию. Причем взаимная перепалка быстро интенсифицируется.

Заявления Александра Лукашенко на совещании 10 января, его попытка как-то сформулировать позицию официального Минска вызвали быстрый, жесткий ответ со стороны России. При том, что в былые времена гораздо более резкие выпады в адрес Москвы не вызывали никакой реакции Кремля.

А теперь в ответ на довольно невинные реплики А. Лукашенко с критической оценкой официального Минска выступили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов, министр иностранных дел Сергей Лавров, посол в Беларуси Михаил Бабич.

До сих пор весь прошлый год атаку на Беларусь с фейками и алармистскими прогнозами устраивали только маргинальные российские медийные ресурсы. Сейчас же в ход пошла тяжелая артиллерия. Сразу два российских федеральных телеканала «Россия 1» и НТВ залпом выстрелили по Беларуси.

Все это свидетельствует о том, что в российской политической повестке дня белорусская тема поднялась наверх, она становится гораздо более актуальной и важной, чем совсем недавно. В Кремле Беларусью решили заняться всерьез.

После пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова 16 января стало немного понятнее, чего на самом деле хочет Россия от Беларуси. Со слов главы российского МИД следует, что «ни общей конституции, ни общего парламента, ни общего суда пока, наверное, создать не представляется возможным, и мы на этом отнюдь не настаиваем».

А на чем настаивает Москва? С. Лавров говорит: «Имеются в виду предусмотренные в этом договоре действия для формирования единой денежной единицы, единой денежно-кредитной политики, налоговой политики».

Таким образом, по логике Москвы, главный элемент интеграции — единая денежная единица Беларуси и России. У Кремля нет сомнений, что это должен быть российский рубль. Переход Беларуси на деньги РФ автоматически ведет к единой с Россией денежно-кредитной, налоговой, макроэкономической политике. То есть лишившись своих денег, наша страна потеряет возможность проведения самостоятельной экономической политики.

После этого принуждение к созданию единых органов власти — дело техники. Ведь без собственных денег зависимость Беларуси от Москвы будет примерно такая же, как любой российской губернии.

Но совсем не факт, что в планах Кремля стоит задача полного объединения двух государств. Вполне допускаю, что Беларусь сохранит формальную независимость. Останется своя Конституция, правительство, парламент, флаг, герб, гимн, страна останется членом ООН, других международных организаций. Даже должность президента может остаться. Но что это будет за суверенитет? Примерно такой, как был у БССР в составе СССР. Или более современный пример: статус Абхазии и Южной Осетии. Формально они независимые, но на самом деле являются полными марионетками России.

Долго ждать ответа из Минска не пришлось. С белорусской стороны полемику со всеми российскими официальными лицами и СМИ ведет фактически один А. Лукашенко. 18 января во время встречи с бывшими министрами иностранных дел Беларуси он дал отлуп Москве.

Трудно было представить, что А. Лукашенко примет предложение о переходе на российский рубль. Хочу напомнить, что он упорно противится вступлению Беларуси в ВТО, так как членство в ней предполагает определенные ограничения на проведение экономической политики. А тут ему предлагают остаться вообще без денег, без собственной денежно-кредитной политики, налоговой политики. В таком случае от его власти ничего не останется.

Однако Лукашенко отказал не напрямую. Дескать, мы и не против. Но... И вот тут начинается игра с элементами демагогии. Ее смысл состоит в том, чтобы, не отказываясь от предложения, утопить дебютную идею в деталях, свести на нет, поменять до неузнаваемости сам первоначальный проект. А. Лукашенко говорит: «Союз? Пожалуйста! Объединение? Пожалуйста... Мы не отказываемся ни от одного тезиса... Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России... Это должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях».

Всем понятно, что Москва на это не пойдет, что это такая явная отмазка, чтобы отбиться от российских предложений.

А. Лукашенко много лет использует один прием воздействия на российское общество и элиту. Он всячески демонстрирует свою пророссийскость, доказывая, что «белорусы — это русские со знаком качества», «Могилев — российский город», а он сам — главный борец с белорусским национализмом. «Спрятаться от России в ее объятиях» — так назвал такую тактику политический аналитик Юрий Дракохруст. Поэтому Лукашенко очень сильно возмутило, что российские СМИ обвиняют белорусов в национализме. Ибо это разрушает весь официальный идеологический конструкт. Поэтому А. Лукашенко поручил провести специальное расследование о драке в метро (в ходе которой, согласно телеканалу НТВ, белорус побил русского), дабы убедить Москву, что это фейк.

Эта тактика официального Минска хорошо работала в эпоху, когда Россия была согласна строить отношения с союзником по формуле «газ и нефть в обмен на поцелуи». А вот будет ли она эффективной теперь, в период курса Москвы на «углубление интеграции»?

По старой традиции А. Лукашенко попытался перевести войну на территорию противника. Он заявил: «Кому-то не нравится курс, который Беларусь проводит. Даже не внешней политики, а той экономики, которую мы строим. Тот социальный вклад, который мы создаем. На принципах прежде всего справедливости. Этот тезис я двадцать с лишним лет проповедую. Оказывается, он сегодня в России очень востребован».

Это апелляция к российскому обществу с надеждой получить его поддержку. Дело в том, что сегодня в России наблюдается массовое недовольство населения социально-экономической политикой властей. И А. Лукашенко пытается играть на этом, вызвать симпатию к Беларуси, поддерживая миф о существующем тут социальном государстве.

А. Лукашенко не был бы самим собой, если бы не экстраполировал белорусско-российский конфликт на ситуацию внутри Беларуси. Ссылаясь на пример Украины, он заявил: «Нам надо тысячу раз быть осторожными, аккуратными и ни в коем случае не допустить внутренней дестабилизации в стране. Похоже, что подавляющее большинство нашего населения и даже подавляющее большинство нашей так называемой оппозиции понимают, что это может закончиться очень плохо».

Перевожу на понятный язык. В условиях напряженных отношений с Россией упаси Боже посягать на действующую власть, думать о ее смене во время двух избирательных кампаний. Кто о чем, а Лукашенко о своем, святом, то есть о власти.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»