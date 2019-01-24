США: Россия сфальсифицировала данные по запрещенной ракете 9М729 24.01.2019, 13:28

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Фото: Reuters

Тем самым Кремль нарушил положения ДРСМД.

Совместный брифинг Министерства обороны и МИД России не заставил США и их союзников поверить в то, что ракета 9М729 соответствует нормам договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила РБК официальный представитель американского посольства в Москве Андреа Калан.

По ее словам, представители Соединенных Штатов и других стран НАТО не пошли на брифинг, потому что посчитали его очередной попыткой Москвы скрыть факт нарушения условий договора. «Поскольку демонстрация ракеты проводилась именно Россией, то ее представители исказили информацию о ее технических характеристиках, чтобы придать достоверности своей истории», — сказала Калан.

«Россия ничего не сможет сделать, продемонстрировать, чтобы опровергнуть тот факт, что она уже испытывала ракету 9М729 на дальность более 500 км и тем самым нарушила положения ДРСМД», — добавила представитель американского посольства.

Калан добавила, что США в письменной форме уведомили Москву, каким образом возможно сохранить ДРСМД. По ее словам, на данный момент главным условием является уничтожение ракет 9М729 и пусковых установок.

Накануне в Министерстве обороны заявили, что ракета 9М729 является усовершенствованной версией ракеты 9М726, максимальная дальность полета которой составляет 480 км. Начальник ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что технические данные ракеты были подтверждены в ходе учений «Запад 2017».

США утверждают, что Россия еще в 2015 году нарушила ДРСМД, испытав 9М729 на недопустимую дальность. Несоблюдением соглашения в Вашингтоне называют и тот факт, что ракета испытывалась с мобильной установки.

Вопрос об участии США в ДРСМД начал вновь активно обсуждаться осенью прошлого года. В октябре президент Дональд Трамп объявил о намерении вывести страну из договора из-за нарушений, которые допускает Россия. Речь шла как раз о ракете 9М729. В декабре госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет соблюдать условия договора в течение следующих 60 дней, если Россия не вернется к исполнению обязательств.