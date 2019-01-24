«Письма счастья» находят и тех, кто уехал за границу 5 24.01.2019, 14:10

2,318

Европейцы в шоке от того, как может государство требовать с безработного 100% платы за квартиру или какой-то налог.

Неработающие владельцы жилья в Березе с середины января начали получать так называемые «письма счастья» из районного исполнительного комитета, передает «Радыё Рацыя».

В письмах требуется доказательство того, что безработный имеет оправдание, чтобы не считаться «тунеядцем» и не платить 100% за коммунальные услуги с 1-го февраля.

Не миновали такие письма и тех, кто живет за границей, но имеет здесь недвижимость, говорит уроженка Березы Ирина:

- Если я как-то не докажу, что работаю или учусь за границей, то буду обязана платить 100% за коммунальные услуги. Это довольно много, так как квартира большая. Поэтому теперь придется доказывать, что я делаю за рубежом и почему являюсь «тунеядцем» в Беларуси. Я вышла замуж и приехала с мужем, чтобы познакомить его с Беларусью. И вот так меня порадовала моя Родина!

По словам Ирины, муж-европеец до конца так и не понял, как может государство требовать с неработающего 100% платы за квартиру или какой-то налог. В его государстве безработным платят щедрую помощь, чтобы человек нормально жил, пока ищет работу.