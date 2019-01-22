«Тунеядские» комиссии присвоили себе чрезвычайные полномочия 14 22.01.2019, 9:51

3,349

Архивное фото kp.by

Система власти Лукашенко парализует сама себя.

Уже в феврале «не занятые в экономике» белорусы получат к оплате потяжелевшие жировки с коммунальными тарифами.

Между тем, к тому, как происходит зачисление граждан страны в «тунеядцы» остается много вопросов.

Так, в Минске комиссия Первомайского района произвольно решила вернуть в базу «тунеядцев» тех, кто согласно постановлению Совета министров и декрету №1 должен быть из нее исключен: мужчин, воспитывающих детей в возрасте до семи лет. Решение приняли «после дискуссии».

Позже независимым журналистам стало известно, что у исполкомов существует негласный план по включению в базу «тунеядцев» от 5 до 8% взрослого населения – в зависимости от района.

Ситуацию с нарушением чиновниками их же законов сайту Charter97.org комментируют профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов и экс-министр труда Беларуси Александр Соснов:

Михаил Пастухов: Так же когда-то принимались цифры по продразверстке

- Конечно, это произвол, который чинят «тунеядские» комиссии, взявшие на себя функции не только применителей декрета №1 и соответствующих актов правительства и Минтруда, но и функции «законотворцев».

Понятно, что с точки зрения закона должен действовать принцип гендерного равенства: из базы «тунеядцев» следует исключать как женщин, так и мужчин, воспитывающих детей в возрасте до семи лет.

Здесь очевиден произвол комиссий, которые не уполномочены решать такого рода правотворческие вопросы.

Правоприменители на самом низком уровне – районных чиновников – берут на себя функции законодателя и присваивают себе чрезвычайные полномочия. Это не что иное, как подмена закона целесообразностью.

Мы это проходили давным-давно, начиная со времен военного коммунизма.

- А как вы прокомментируете информацию о возможных квотах на «тунеядцев» в 5-8%, установленных для райисполкомов?

- Если этот факт подтвердится – то это просто чудовищно. Это похоже на возвращение тех списков, которые когда-то доводились властями по продразверстке, а потом и по врагам народа.

Если полученная журналистами информация верна, то это – чудовищный произвол и грубейшее посягательство на права и свободы граждан. В просто трудно поверить, но и исключить подобное при нынешней власти тоже нельзя. Такого в современной цивилизованной стране быть не должно. Эти факты подлежат проверке и, надеюсь, когда-то будут расследованы.

Александр Соснов: Это уже клинический случай

- Сам факт, что руководством страны принят декрет о «тунеядцах» вызывает по меньшей мере недоумение. А то, что местные чиновники развивают таким образом деятельность в этом направлении – это уже скорее клинический случай.

- Не усматриваете ли вы в этом решении районных чиновников нарушение субординации? Ведь Совмин принял по базе «тунеядцев» совершенно другое постановление.

- Очень сильно привык руководящий народ к тому, что ему сходит с рук любой произвол. Привык настолько, что уже не задумывается над тем, есть ли вы этом какое-то нарушение закона или субординации, больше полагаясь на кастовую солидарность. Квалификацией там и не пахнет.

Районное начальство не подчиняется народу, который в демократических странах может потребовать у него ответа. В Беларуси районные чиновники действуют по принципу круговой поруки, выполняя указания областных, а те в свою очередь – указания на уровне руководства страны. Потому, скорее всего, никакого нарушения субординации здесь и не было – просто сработал принцип «что хочу, то и ворочу» при молчаливом согласии более высокого начальства.

Второй момент: уровень «профессионализма» членов комиссии таков, что, скорее всего, они ни постановление Совмина, ни сам декрет №1 не читали.

В стране, где 90% собственности находятся в руках государства, где директор какого-нибудь примитивного сельского винзаводика назначается самим Лукашенко, возможно любой абсурд. Чиновники одновременно и смотрят в рот высшему начальству, и принимают постановления, противоречащие инструкциям сверху. Никакого смысла и мотивации в их деятельности нет. Когда-нибудь такая система власти парализует сама себя.

Но применительно к ситуации с декретом о «тунеядцах» я скажу так: хорошо, что его на местах исполняет такая неграмотная и некомпетентная власть. Пусть лучше будет непрофессионализм у районного чиновничества – чтобы они запутались и не смогли сделать ничего по этому, извините, идиотскому декрету.