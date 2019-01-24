Макрон: Я приветствую храбрость тысяч венесуэльцов 24.01.2019, 14:21

Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Франции поддержал восстановление демократии в Венесуэле.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя 24 января выступления против диктатора Мадуро, написал, что «приветствует храбрость тысяч венесуэльцев, выступающих за свою свободу». Происходящее в стране он назвал восстановлением демократии, сообщает RFI.

«После нелегитимных выборов Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии. Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, выступающих за свою свободу», — написал у себя в твиттере Эмманюэль Макрон.

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 января 2019 г.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени 28 стран Евросоюза призвала власти Венесуэлы услышать «голос народа» и провести свободные выборы. «Народ Венесуэлы имеет право выходить на мирные демонстрации, свободно выбирать своих руководителей и решать свое будущее. Его голос должен быть услышан», — заявила Могерини.