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Макрон: Я приветствую храбрость тысяч венесуэльцов

  • 24.01.2019, 14:21
Эммануэль Макрон
Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Франции поддержал восстановление демократии в Венесуэле.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя 24 января выступления против диктатора Мадуро, написал, что «приветствует храбрость тысяч венесуэльцев, выступающих за свою свободу». Происходящее в стране он назвал восстановлением демократии, сообщает RFI.

«После нелегитимных выборов Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии. Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, выступающих за свою свободу», — написал у себя в твиттере Эмманюэль Макрон.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени 28 стран Евросоюза призвала власти Венесуэлы услышать «голос народа» и провести свободные выборы. «Народ Венесуэлы имеет право выходить на мирные демонстрации, свободно выбирать своих руководителей и решать свое будущее. Его голос должен быть услышан», — заявила Могерини.


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