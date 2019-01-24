Как Лукашенко дружил с Венесуэлой 24.01.2019, 14:55

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Белорусский диктатор поддерживал Мадуро.

На митинге 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом - оппозиция не признала результатов президентских выборов 2018 года, на которых победил Николас Мадуро. Хотя белорусские власти пока не высказывались про события в Венесуэле, но раньше поддерживали Мадуро. Как Лукашенко дружил с Венесуэлой - в фотогалереи «Радыё Свабода».

Лукашенко и Уго Чавес в Минске, 24 июля 2006

Подготовка к визиту Чавеса в Минск, 22 июня 2008

Чавес на минском заводе МАЗ, cентябрь 2009

Лукашенко и Чавес в ходе двухдневного визита последнего в Беларусь, 16 октября 2010

Венесуэльские стенды в центре Минской книжной выставки, 12 февраля 2012

Кадеты из Венесуэлы во время выпускной церемонии в Белорусской военной академии в Минске, 1 июля 2012

Уго Чавес и Лукашенко, Каракас, 26 июня 2012

Прощание с Уго Чавесом возле посольства Венесуэлы в Минске, 6 марта 2013

Лукашенко с сыном Николаем на прощании с Уго Чавесом. Каракас, 8 марта 2013

Акция солидарности с народом Венесуэлы к первой годовщине смерти Уго Чавеса. Минский сквер Боливара, 5 марта 2014

После смерти Чавеса товарооборот между Беларусью и Венесуэлой упал с 1,3 млрд долларов до пары миллионов долларов

Женщины в традиционных венесуэльских костюмах во время Фестиваля национальных культур в Гродно, 2016 год

Памятник Симону Боливару на одноименной площади в Минске

Александр Лукашенко и Николас Мадуро во время пресс-конференции в Минске, 5 октября 2017.

Уже пять лет в Минском микрорайоне Каменная Горка существует парк имени Уго Чавеса