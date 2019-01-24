закрыть
24 января 2019, четверг, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Как Лукашенко дружил с Венесуэлой

  • 24.01.2019, 14:55
Фото: AFP

Белорусский диктатор поддерживал Мадуро.

На митинге 23 января председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом - оппозиция не признала результатов президентских выборов 2018 года, на которых победил Николас Мадуро. Хотя белорусские власти пока не высказывались про события в Венесуэле, но раньше поддерживали Мадуро. Как Лукашенко дружил с Венесуэлой - в фотогалереи «Радыё Свабода».

Лукашенко и Уго Чавес в Минске, 24 июля 2006

Подготовка к визиту Чавеса в Минск, 22 июня 2008

Чавес на минском заводе МАЗ, cентябрь 2009

Лукашенко и Чавес в ходе двухдневного визита последнего в Беларусь, 16 октября 2010

Венесуэльские стенды в центре Минской книжной выставки, 12 февраля 2012

Кадеты из Венесуэлы во время выпускной церемонии в Белорусской военной академии в Минске, 1 июля 2012

Уго Чавес и Лукашенко, Каракас, 26 июня 2012

Прощание с Уго Чавесом возле посольства Венесуэлы в Минске, 6 марта 2013

Лукашенко с сыном Николаем на прощании с Уго Чавесом. Каракас, 8 марта 2013

Акция солидарности с народом Венесуэлы к первой годовщине смерти Уго Чавеса. Минский сквер Боливара, 5 марта 2014

После смерти Чавеса товарооборот между Беларусью и Венесуэлой упал с 1,3 млрд долларов до пары миллионов долларов

Женщины в традиционных венесуэльских костюмах во время Фестиваля национальных культур в Гродно, 2016 год

Памятник Симону Боливару на одноименной площади в Минске

Александр Лукашенко и Николас Мадуро во время пресс-конференции в Минске, 5 октября 2017.

Уже пять лет в Минском микрорайоне Каменная Горка существует парк имени Уго Чавеса


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип