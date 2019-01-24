Трамп в Венесуэле бьет по Путину 7 Юрий Бутусов

24.01.2019, 16:19

6,075

Фото: Reuters

Этот удар намного сильнее, чем удар Обамы на Майдане.

Америка перешла к решительным действиям и прямому столкновению с Путиным в Венесуэле - поддержка борьбы с безумным диктатором Мадуро гораздо более сильная и решительная. Дональд Трамп способен на сильные поступки, куда более сильные, чем его предшественник.

В Венесуэле массовая демонстрация на улице, выдвижение парламентом исполняющего обязанности президента... Где-то я такое уже видел. Но Трамп действует на порядок быстрей Обамы в период Революции Достоинства. Трамп не послал спецпредставителя госдепа типа Виктории Нуланд, чтобы уговаривать все стороны быть цивилизованней и держаться в рамках закона - президент США мгновенно признал смену власти народом, признал легитимность нового исполняющего обязанности главы государства Хуана Гауидо. Вслед за США признание новой оппозиционной Мадуро власти сделали и союзники.

В отличие от ситуации на Майдане, США сразу легитимизировали вождей революции как признанных всем миром представителей власти. Теперь в случае, если Мадуро захочет как это уже не раз происходило, утопить восстание в крови, Гауидо может обратиться за помощью к зарубежным странам, отдавать приказы органам власти, и теперь применение оружия против восставших чревато для диктатора Мадуро тем, что приказ стрелять могут отдать его противники, и у них могут легально появиться и ресурсы и оружие, и хорошо организованные воинские подразделения.

Это как если бы Обама поддержал Турчинова в качестве исполняющего обязанности президента еще в декабре 2013-го после первых демонстраций.

Администрация Обамы считала на то время Украину сферой российских интересов, и для осмысления новой реальности у них ушло очень много времени, что и спровоцировало Януковича и Путина на попытку уничтожить Майдан силовым путем.

Думаю, Америка очень скоро возьмет под контроль Венесуэлу, и это также как и война в Ираке и в Сирии, приведет к получению Америкой контроля за одним из крупнейших источников нефтегазовых ресурсов на планете. США получит контрольный пакет мирового рынка энергоресурсов, и это будет еще один удар по обрушению карточного домика недоимперии Владимира Путина.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»