Украина заподозрила Беларусь в загрязнении Днепра 24.01.2019, 17:10

Фото: spring96.org

Основанием для обращения стала информация о загрязнении опасными веществами реки Березина.

Украина заподозрила Беларусь в загрязнения опасными веществами реки Березина, которая является правым притоком реки Днепр, об этом сообщает в пресс-службе украинского министерства экологии и природных ресурсов.

«Основанием для обращения стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами реки Березина, которая протекает на территории Беларуси и является правым притоком реки Днепр — пятая часть воды в Днепр поступает именно из этой реки», — заявили.

Напомним, жители Светлогорска 19 января заметили, как из трубы целлюлозно-картонного комбината в реку Березину течет непонятная жидкость и пена. По этому поводу местная жительница Елена Маслюкова обратилась в районное управление МЧС, а также в милицию.