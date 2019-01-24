Украина заподозрила Беларусь в загрязнении Днепра
- 24.01.2019, 17:10
Основанием для обращения стала информация о загрязнении опасными веществами реки Березина.
Украина заподозрила Беларусь в загрязнения опасными веществами реки Березина, которая является правым притоком реки Днепр, об этом сообщает в пресс-службе украинского министерства экологии и природных ресурсов.
«Основанием для обращения стала распространенная в СМИ информация о загрязнении опасными веществами реки Березина, которая протекает на территории Беларуси и является правым притоком реки Днепр — пятая часть воды в Днепр поступает именно из этой реки», — заявили.
Напомним, жители Светлогорска 19 января заметили, как из трубы целлюлозно-картонного комбината в реку Березину течет непонятная жидкость и пена. По этому поводу местная жительница Елена Маслюкова обратилась в районное управление МЧС, а также в милицию.