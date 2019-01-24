Белоруска в Каракасе: Люди очень устали и ничего не боятся 20 24.01.2019, 18:01

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Фото: Roman Camacho/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Протесты в Венесуэле глазами нашей соотечественницы.

В Венесуэле проходят масштабные антиправительственные акции протеста: тысячи жителей страны вышли на улицы в разных городах. В ходе столкновений с силами безопасности от огнестрельных ранений уже погибли более 20 человек. «Белсат» пообщался с белоруской, которая сейчас – в Каракасе.

Протесты проходят на фоне катастрофической экономической ситуации в Венесуэле. Вину за это возлагают на Николаса Мадуро, который недавно пошел на второй срок. Во время многотысячной демонстрации в Каракасе 23 января оппозиционный лидер Хуан Гуаидо объявил себя новым президентом, после чего произошли столкновения между протестующими и полицией.

По данным неправительственной общественной организации «Венесуэльский криминальный форум», в целом по стране число погибших по состоянию на первую половину дня 24 января достигло 23 человек, сотни получили ранения и более 200 были арестованы.

Журналисты связались с белорусским Вероникой Андрасюк, которая живет в столице Венесуэлы с семьей. Она отмечает, что на ней и ее близких протесты пока сильно не отразились, но соседи и знакомые активно в них участвуют.

«Все друзья – на улице, очень потрясены и сильно переживают. У людей есть надежда, что что-то изменится, политическая ситуация изменится. Сейчас она очень неоднозначна. Протестов было уже много, и они обычно кончаются одинаково – силовым удушением со стороны властей», – говорит Вероника.

По ее мнению, главная причина, по которой венесуэльцы вышли на улицы, – экономический кризис.

«На самом деле, люди очень устали и уже ничего не боятся. Они устали не то чтобы от режима Мадуро, а от уровня жизни, к которому все пришло при нынешнем правительстве. Венесуэльцев загнали в ситуацию, когда цены растут каждый день. Все спрашивают: а как дальше жить, если ты вчера мог купить пять продуктов, а сегодня только один?», – говорит собеседница.

Что касается оппозиционера Гуаидо, провозгласившего себя президентом, белоруска отмечает:

«Думаю, сейчас венесуэльцы готовы пойти следом за любым лидером, который пообещает улучшение».

Хуан Гуаидо уже имеет поддержку руководителей таких стран как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Гондурас. Также его признали законным президентом Грузия, Чили и Эквадор.

На стороне правительства Мадуро остаются Куба, Мексика, Боливия, Уругвай, Турция. легитимность Мадуро признала и Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал события в Венесуэле «попыткой узурпации верховной власти» в стране. По его словам, это противоречит и нарушает основы и принципы международного права. Он также добавил, что в Кремле «обеспокоены заявлениями о вмешательстве третьих стран во внутренние дела Венесуэлы».