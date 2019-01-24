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Фотофакт: Протестующие в Венесуэле повесили статую Чавеса

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  • 24.01.2019, 17:36
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Венесуэльцы разгромили и повесили статую друга Лукашенко.

Telegram-канал «Протесты в мире» опубликовал фото повешенной статуи бывшего диктатора Венесуэлы Уго Чавеса.

Народ Венесуэлы вышел на улицы против диктатора Николаса Мадуро, который ухитрился ввергнуть одну из самых богатых ресурсами стран мира в нищету и разруху.

Вчера в ходе многотысячной манифестации, основным требованием которой было отречение от власти диктатора, а также прекращение поддержки Мадуро со стороны силовых структур лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в эмоциональной речи перед собравшимися на площади.


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