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Госфонд развития высоких технологий РФ уличили в выводе денег из бюджета в офшор

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  • 24.01.2019, 18:02
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За 10 лет фонд профинансировал только один проект, да и тот оказался компанией-пустышкой на Каймановых островах.

Государственный инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест), созданный в 2007 году для модернизации российской экономики, за 10 лет своего существования профинансировал лишь один проект, который оказался схемой по выводу денег налогоплательщиков в офшор, пишет finanz.ru.

К такому выводу пришла Счетная палата РФ, проверив использование средств, которые в фонд внес федеральный бюджет.

Согласно бизнес-плану 2007 года, получив от государства 1,45 млрд рублей, фонд должен был вложиться в 14 проектов стоимостью 1,2 млрд, после чего продать акции инвесторам и вернуть деньги в бюджет. Кроме того, предполагалось, что фонд ежегодно будет платить налоги и за 10 лет пополнит казну на 813 млн рублей.

В реальности же фонд реализовал лишь один проект за 148 млн рублей - платформу для выпуска биржевых фондов и робоэдвайзинга (автоматизированных рекомендаций для инвесторов) «RoboETF».

«По факту 98% уставного капитала созданного АО «Робоинвест» было перечислено на счет компании, зарегистрированной на Каймановых Островах, не имеющей в своем составе ни работников, ни руководителей», - констатирует СП.

«Расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млн руб. и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции», - отмечает аудитор СП Вера Чистова.

В 2018 году фонд досрочно вышел из проекта, однако «возврат денежных средств в Российскую Федерацию документально подтвержден лишь на 50%».

Объем налогов, которые фонд заплатил в бюджет, оказался в 18 раз меньше плана - 44,8 млн рублей за 10 лет.

«В период с 2011 по 2014 гг. финансово-хозяйственная деятельность Общества была убыточной. С 2007 года по настоящее время активы «Росинфокоминвеста» в долларовом эквиваленте уменьшились почти на 60%», - говорится в заключении Счетной палаты.


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