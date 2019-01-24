закрыть
24 января 2019, четверг, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Корзуна арендовал клуб из Саудовской Аравии

  • 24.01.2019, 18:39
Никита Корзун
Фото с сайта ua-football.com

Срок действия арендного соглашения – 1 год.

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» арендовал у киевского «Динамо» белорусского хавбека Никиту Корзуна, сообщает твиттер клуба.

Срок действия арендного соглашения – 1 год.

Никита Корзун принадлежит киевскому «Динамо». Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Динамо» Минск, за которое сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

Сегодня сообщалось, что Корзун может перейти в «Ференцварош».


популярное за неделю

Мнение

Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип