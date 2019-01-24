Корзуна арендовал клуб из Саудовской Аравии 24.01.2019, 18:39

Никита Корзун

Фото с сайта ua-football.com

Срок действия арендного соглашения – 1 год.

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фатех» арендовал у киевского «Динамо» белорусского хавбека Никиту Корзуна, сообщает твиттер клуба.

Срок действия арендного соглашения – 1 год.

Никита Корзун принадлежит киевскому «Динамо». Минувший сезон футболист провел на правах аренды в «Динамо» Минск, за которое сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

Сегодня сообщалось, что Корзун может перейти в «Ференцварош».