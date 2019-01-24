Белоруса проверили на пригодность к НХЛ 24.01.2019, 19:24

Владислав Колячонок

Белорусскому хоккеисту удалось проявить себя.

Одной из главных белорусских хоккейных надежд в настоящий момент является 17-летний Владислав Колячонок. Защитник летом подписал пробный контракт с минским «Динамо», но немногим позже уехал за океан в OHL – одну из трех основных юниорских лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу. Там он защищает цвета «Флинта Файрбердс». В нынешнем сезоне Колячонок провел 34 матча, в которых набрал 23 (3+20) очка, пишет «Трибуна».

Фото: oursportscentral.com

Колячонок высоко котируется в преддрафтовых рейтингах и заработал «+2» в матче топ-проспектов НХЛ

Белоруса уже признали в Северной Америке: в понедельник центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало свежий рейтинг молодых хоккеистов. Колячонка поставили на 22-е место. У защитника неплохие шансы быть задрафтованным в сильнейшей лиге планеты уже в первом раунде. Два других белоруса в списке – Алексей Протас («Принц Альберт») и Владимир Алистров («Эдмонтон») стали 77-м и 151-м соответственно.

Фото: flintfirebirds.com

В Северной Америке для самых перспективных хоккеистов организовывают матчи топ-проспектов НХЛ. Всего скауты отбирают 40 игроков из трех юниорских лиг Канады. OHL на поединок делегировала 14 хоккеистов, среди которых оказался и Колячонок. Белорус попал в команду, носившую имя Бобби Орра и противостоявшую дружине Дона Черри. Сборная нашего защитника оказалась сильнее 5:4, при этом уступала по ходу поединка 1:4. Владислав совершил один бросок, получив две минуты штрафа при показателе полезности +2.

Также он был очень хорош в тестах

В рамках матча организаторы устраивают тестирование, чтобы молодежь продемонстрировала скаутам свои лучшие качества и физическую готовность – новый драфт НХЛ не за горами. Десять испытаний проводилось непосредственно на хоккейной площадке, еще семь – вне льда.

Белорусу удалось проявить себя. Колячонок оказался лучшим среди четырех десятков хоккеистов сразу в трех номинациях. На льду наш защитник был лучше всех в тесте «Reaction» – «Реакция». Что он из себя представляет, можно понять из этого видео с другим игроком.

Колячонку не было равных и в тесте на ловкость перемещения с шайбой – «Transition agility with puck».

Также белорус стал вторым в проверке умения передвигаться по площадке («Transition agility») и показал третье время при ускорении на 30 метров с шайбой («30m forward skate with puck»). В итоговом зачете после десяти испытаний на льду Колячонок стал пятым.

Защитнику удалось зарекомендовать себя и в двух текстах за пределами хоккейной коробки. Владислав оказался вне конкуренции в одном из видов челночного бега – «Pro-agility left». Второй результат белорусский хоккеист продемонстрировал в прыжках в длину. Итоги всех тестов передали в Центральное скаутское бюро НХЛ и распространили среди всех команд лиги.

Что говорят о Колячонке?

Упомянутое Центральное скаутское бюро имеет мнение о каждом из перспективных хоккеистов, чей потенциал позволяет рассчитывать на НХЛ. О белорусе говорят как об умном защитнике, имеющим задатки в атакующих действиях. Также скауты отмечают хорошие навыки в работе с шайбой и превосходное катание. «Колячонок способен действовать в непростых ситуациях. Он хорошо обороняется, используя клюшку и положение тела. Один из лучших потенциальных хоккеистов для драфта по понимаю своей позиции», – говорят специалисты бюро.

Сам же Колячонок выделяет три сильные стороны в своем хоккее: конкурентоспособность, сообразительность и плеймейкерские качества.