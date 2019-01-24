Путин поговорил по телефону с Мадуро

Путин поговорил по телефону с Мадуро10
- 24.01.2019, 20:01
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Правитель РФ выразил поддержку диктатору Венесуэлы.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой, Николасом Мадуро, сообщила пресс-служба Кремля.
В разговоре российский лидер заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы грубо попирает нормы международного права, и назвал это вмешательство деструктивным.
Путин также выразил поддержку властям Венесуэлы и отметил, что обострение внутриполитического кризиса было спровоцировано извне.