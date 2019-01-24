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Reuters: ЕС в феврале обсудит новые санкции против РФ

  • 24.01.2019, 20:19
Фото из открытых источников

ЕС на следующей неделе выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с задержанием РФ 24 украинских моряков.

В феврале министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о введении новых санкций против России из-за противостояния с Украиной в Азовском море. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на Reuters со ссылкой на заявление дипломатов.

Сообщается, что ЕС на следующей неделе выпустит официальную дипломатическую ноту протеста в связи с задержанием Россией 24 украинских моряков, захваченных во время инцидента в ноябре, добавили они.

Издание пишет, что члены ЕС, которые уже давно заняли жесткую позицию в отношении России, включая Литву, Швецию, Великобританию и Польшу, поддерживают предложение дополнительных санкций со стороны таких стран, как Дания и Словакия. Они утверждают, что давление со стороны Франции и Германии для освобождения украинских военнослужащими не принесло результатов.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 24 января, приняла украинскую резолюцию по Азову. Украина в резолюции ПАСЕ требует освобождения моряков и политзаключенных РФ. Также в документе осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.

Отметим, украинская делегация на дебатах в ПАСЕ призвала ввести "Азовский пакет санкций" против России и граждан РФ, причастных к захвату украинских судов и моряков в Керченском проливе 25 ноября.


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