Затянувшийся «шатдаун» в США: какими будут политические последствия? 24.01.2019, 23:03

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Ни одна из сторон не может с уверенностью прогнозировать долгосрочные политические последствия сложившейся ситуации.

В то время как в США второй месяц продолжается частичная блокировка работы правительства, ни одна из сторон не может с уверенностью прогнозировать долгосрочные политические последствия этой ситуации. Судя по опросам общественного мнения, на данный момент больше американцев винят президента США Дональда Трампа, чем демократов, а некоторые воспринимают нынешний спор как возможную схему борьбы в рамках предвыборной кампании 2020 года, пишет «Голос Америки».

Однако чем дольше тянется «шатдаун», тем больше возникает неопределенности по поводу его политических последствий.

«Проигрывает от этого Трамп, проигрывает Конгресс, и федеральные служащие, оставшиеся без зарплаты, тоже проигрывают», – отмечает эксперт левоцентристской общественной организации Third Way Джим Кесслер.

Президент Трамп продолжает настаивать на необходимости профинансировать строительство стены на южной границе, что было одним из его ключевых предвыборных обещаний в 2016 году. «Я надеюсь, что спикер Пелоси сможет изменить свою позицию и осознать то, что известно всем: неважно, о ком идет речь, все знают, то стены работают, и нам нужны стены», – сказал Трамп журналистам в субботу.

Демократы, со своей страны, продолжают решительно выступать против финансирования стены.

«Мы хотим, чтобы символами Америки оставались Статуя Свободы – свобода, равенство, а не сеющая разногласия стена. И мы будем за это бороться», – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В четверг Сенат вынесет на голосование конкурирующие предложения по прекращению «шатдауна» – одно от Белого дома и республиканцев, другое – от демократов. На данный момент ожидается, что ни одна из инициатив не наберет необходимых 60 голосов в Сенате, хотя некоторые представители обеих партий считают голосования возможным первым шагом к более серьезным переговорам.

Госслужащие страдают

Тем временем больше всех страдают федеральные служащие, вынужденные либо уйти в неоплачиваемый отпуск, либо продолжать работу без зарплаты.

«Агенты ФБР не должны оказываться в ситуации, когда они вынуждены идти раскладывать товары по полкам в магазине, потому что не могут прокормить семью своей работой в госучреждении», – возмущается президент Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор.

В том же ключе высказался на пресс-конференции в Миннесоте сотрудник Управления транспортной безопасности Нил Госман: «Мы, береговая охрана, пограничная служба и другие люди, обеспечивающие безопасность страны, получаем не так много, но нам должны платить за работу».

Мнение общественности

Несколько недавних опросов показали, что общественность склонна возлагать ответственность за «шатдаун» на Трампа, отмечает Джон Фортье из Центра двухпартийной политики в Вашингтоне.

«Результаты опросов свидетельствуют скорее против президента, чем против демократов, – говорит он. – Его рейтинги пострадали, но лишь незначительно. Я думаю, обе стороны считают, что их электорат принципиально придерживается тех позиций, по которым у них возникают разногласия, и из-за этого разрешить спор еще сложнее».

Опубликованный в среду новый опрос Morning Consult/POLITICO показал, что 54 процента респондентов обвиняют в частичной приостановке работы правительства президента Трампа и республиканцев, а 35 процентов – демократов.

Опрос также показал, что положительный рейтинг президента упал до 40 процентов, тогда как 57 процентов респондентов оценивают его работу негативно. Это самый высокий показатель неодобрения в этом опросе с момента инаугурации Трампа.

В целом рейтинг президента за время «шатдауна» пошатнулся, опустившись со среднего показателя 43 процента в прошлом месяце до 40 процентов в январе.

Согласно новому опросу CBS, 71 процент респондентов считают, что ради финансирования стены закрывать правительство не стоило. 28 процентов не разделяют эту оценку.

Стороны стоят на своем

Учитывая их показатели в опросах, демократы, судя по всему, едины в сопротивлении президенту, отмечает Кесслер.

«Демократы не горят желанием финансировать исполнение предвыборного обещания Дональда Трампа, за которое, как он утверждал, заплатит Мексика, так что сейчас мы оказались в ситуации дуэли, когда придется дождаться, пока кто-то моргнет или придумает творческий выход», – считает он.

Многие аналитики отмечают, что Трамп считает исполнение своего предвыборного обещания ключевым компонентом будущей кампании по переизбранию.

«Сложно предсказать, чем все закончится, но оно должно закончиться, – отметил в интервью по Skype эксперт Университета Вирджинии Ларри Сабато. – И обеим сторонам придется в чем-то уступить. В чем именно – сейчас главный вопрос».

Чем дольше тянется «шатдаун», тем вероятнее, что он определит дальнейшее развитие событий в разделенном между двумя партиями правительства на следующие два года, а также поможет составить представление о предстоящей президентской предвыборной кампании.