Президентские выборы в Беларуси могут пройти уже этой осенью 26 25.01.2019, 11:11

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia

Лукашенко может объявить дату выборов во время послания «парламенту».

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина не исключает, что предварительная дата проведения очередных избирательных кампаний в стране может быть озвучена во время послания Лукашенко «парламенту».

Очередные парламентские и президентские выборы в Беларуси совпадают. В соответствии с Конституцией страны, они должны пройти не позднее осени 2020 года. Неоднократно высказывались прогнозы, как со стороны высшего руководства страны, так и на экспертном уровне, что эти две электоральные кампании «разведут по времени».

«Как правило, Лукашенко озвучивает предварительную информацию о предстоящей избирательной кампании во время конституционного послания «парламенту».

С большой вероятностью можно говорить, что такая информация прозвучит во время послания «парламенту» в 20-х числах апреля 2019 года», – данное мнение высказала глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина sputnik.by в четверг.

По ее словам, в этом послании может прозвучать и то, в какой очередности целесообразно провести парламентские и президентские выборы.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность того, что кампании могут пройти одновременно, Ермошина подчеркнула, что Лукашенко неоднократно отмечал нецелесообразность такого формата проведения избирательных кампаний.

Говоря о том, когда может пройти первая из двух избирательных кампаний, глава ЦИК уточнила, что это может быть «осень либо поздняя осень 2019 года». При этом она отметила, что пока не принято решение о том, какие из выборов пройдут первыми – президентские или парламентские.