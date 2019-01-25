Зонд New Horizons прислал первую четкую фотографию Ультимы Туле

Зонд New Horizons прислал первую четкую фотографию Ультимы Туле1
- 25.01.2019, 19:36
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На поверхности объекта видны белые пятна — никто не знает, что это.
Зонд New Horizons передал на Землю новую фотографию транснептунового объекта Ультима Туле — это самый четкий снимок, полученный учеными NASA на данный момент, передает «Медуза».
На поверхности объекта видны ямы диаметром в несколько километров, а также белые пятна, происхождение которых пока остается неясным.
Предполагается, что они могли образоваться в самом начале существования Солнечной системы.
В ближайшее время New Horizons передаст еще более четкие изображения Ультимы Туле — ученые надеются, что с их помощью смогут понять механизмы формирования Солнечной системы.