Сергей Стась возглавил «Гомель» 26.01.2019, 19:35

Сергей Стась

Стась сменил Хмыля, который был уволен после критики Федерации хоккея Беларуси.

Новым главным тренером "Гомеля" назначен Сергей Стась, ранее уже входивший в штаб "рысей" в качестве помощника. В настоящее время Стась входит в тренерский штаб сборной Беларуси, где ассистирует Андрею Сидоренко.

Первый матч под руководством нового рулевого "Гомель" проведет в понедельник в Гродно против местного "Немана". О назначении объявил официальный сайт южан.

Прежним местом клубной работы Стася было минское "Динамо", где он помогал Горди Дуайеру. В ноябре "зубры" объявили о расторжении контракта с канадским специалистом в одностороннем порядке, тогда как его ассистенты, включая Стася, покинули клуб по обоюдному согласию.

У штурвала "рысей" Сергей Стась сменил Олега Хмыля, который после крайне неудачного выступления в суперфинале Континентального кубка был отправлен в безвременный отпуск. В последних матчах обязанности главного тренера исполнял Дмитрий Панцырев.