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«За копеечную плату выбрасывают человека на улицу, как выжатый лимон»

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  • 28.01.2019, 13:23
Мария Тарасенко

В Беларуси делят людей на тех, кто работает, и тех, кто не работает. Что дальше?

Член профсоза РЭП Мария Тарасенко, которая принципиально отказывается признавать себя «не занятой в экономике», рассказала praca-by.info свою историю:

– Это началось еще в декабре 2016 года, когда я и все, объявленные нашим государством «тунеядцами» граждане в количестве 500 000 человек получили письма, в которых их уведомляли, что они «не участвуют в финансировании государственных расходов»

Мария рассказывает, что тогда она впала в глубокую депрессию:

– Мне стало очень обидно, очень больно и горько. Я всегда считала, что мы участвуем в расходах, потому что цены формируются с учетом налогов. Совершенно было не понятно, в чем претензия. Я очень сильно заболела и не участвовала ни в какой борьбе. Благодаря протестам людей, которые боролись и за меня тоже, все пошло на спад. Но наше правительство никаких уроков из этого не извлекло. Все вернулось, но в более извращенной форме: теперь начались точечные удары. Взялись за людей, которые не работают и являются собственниками квартир.

Роковой звонок раздался в квартире Марии 15 января этого года:

– Мне звонит мастер ЖЭУ №4 и объявляет, что по поручению администрации Железнодорожного района она меня оповещает о том, что я помещена в списки людей, не занятых в экономике; мне нужно позвонить в администрацию Железнодорожного района и подтвердить, что я занята, отчитаться перед ними; потому что в противном случае мне с января 2019 года грозит повышение платы за подогрев воды в несколько раз. Только на том основании, что я не работаю. Я была очень сильно возмущена, до глубины души: и несправедливость, и обида…

Женщина объясняет, что перед тем, как заняться домашним хозяйством, она немало проработала:

– Наша семья – это муж и я, детей у нас нет; к сожалению, не стала я мамой. Всю жизнь я работала на швейном производстве. Профессионально я была не удовлетворена: мне приходилось по несколько месяцев ждать заработной платы, и атмосфера в коллективе была не очень хорошая…Никакой возможности для карьерного роста: каждый день – одно и то же. Я работала на убыточных предприятиях; хорошей организации производства там не было, а были произвол и самодурство начальства. Зарплату нужно было чуть ли не выбивать со скандалом. Мне это и здоровье немного подкосило; и мы с мужем решили, что я буду заниматься домашним хозяйством.

Марию полностью устраивает ее положение:

– Сама я не против: мне нравится и кулинарией заниматься, и покупками; одно время я вела дела мужа: он работает на себя. Появилась такая возможность – не работать; так решила семья. Я себя не чувствую ущемленной или обиженной на жизнь.

Почему о личном решении ее семья должна отчитываться перед государством, Марии не понятно:

– Труд, как написано в Конституции, - это добровольно, по желанию граждан. Это даже почетно! Труд – это не обязательно. Обязательно – если у нас военное положение: когда нужно идти рыть окопы, работать в госпитале… Тогда есть причина; и все граждане стараются помогать. А мы живем в мирной Беларуси. Наше государство подчеркивает: у меня есть право на труд, именно право. А тут получается, что меня обязывают? Если я не трудоустроена, если я не работаю – то меня что, можно шантажировать повышением коммуналки? А дальше что будет?

Потом заставят заплатить больше за медицину, потом – за проезд; а потом начнут меня отделять от тех, кто работает? Как было с темнокожими в США раньше: они входили только в заднюю дверь автобуса, а белые люди – в переднюю; для темнокожих были отдельные бары… Мы движемся в эту же сторону. У нас в Беларуси начинается разделение на граждан, которые работают, и которые не работают. Естественно, те, которые не работают, будут ущемляться: им будет повышена коммуналка, им будет медицинское обслуживание по полной стоимости… Чего еще придумают? Мне даже страшно фантазировать. Может быть, даже и налог на воздух введут для людей, которые не работают.

Марию очень сильно задело это произвольное разделение людей:

– Этот декрет нарушает не только Конституцию Беларуси, но и международные соглашения, которые Беларусь подписала: о том, что запрещен принудительный труд. Но мы же живем в 21 веке, а не в 11, когда были феодальные отношения. Ведь крепостное право уже отменили 150 лет назад!

Женщина считает, что у других людей, объявленных «не участвующими в экономике», может быть ситуация гораздо сложнее, чем у нее:

– А если у человека нет возможности работать? Например, его уволили. Могут не продлить контракт, ухудшить условия труда, понизить намеренно зарплату. Как бы подталкивают: не нравится – увольняйся! А как уволиться, если сразу после этого – здравствуй, Декрет? И сразу – повышенная коммуналка. Так можно людям самые плохие условия создать и дать мизерную зарплату, ведь уволиться ты не можешь. Это разве не угнетение людей? Работа в Республике Беларусь в нынешней ситуации человеку удовольствия не приносит. Она выматывает все нервы и высасывает все соки – за копеечную плату выбрасывают человека на улицу, как выжатый лимон.

Я сама работала и знаю, в каких условиях приходилось работать. Постоянный прессинг начальства. Человек должен от работы и от жизни удовольствие! А у нас не получают удовольствия – у нас идут на работу, потому что нужны деньги, нужно хоть как-то кормить семью. Я иду в магазин и вижу по кассирам, что люди не получают удовольствия: сидит кассирша замученная, постоянно на нее начальство кричит… Ведь у нас вышестоящее начальство обращается с подчиненными бесцеремонно! А если начнешь возмущаться, один ответ: «Не нравится – уходи».

Мария рассказывает, что изучать законодательство ее подтолкнул еще Декрет №3, который начал действовать в 2017 году. Именно тогда она узнала про независимый профсоюз РЭП:

– Я купила Конституцию Беларуси, изучила ее. Я начала интересоваться точкой зрения юристов на Декрет №3, и в процессе поиска информации я узнала о существовании независимого профсоюза РЭП, и что в Гомеле есть его представительство. Есть очень грамотные, компетентные правозащитники, которые консультируют людей и реально помогают.

Мария считает, что причина такого отношения государства к людям – незнание своих прав:

– Я честно скажу: наше государство, да и просто вышестоящее начальство пользуются юридической безграмотностью людей. У нас люди, независимо от образования, юридически безграмотные. Они не знают своих прав. Обязанности хорошо знают: с детского сада нам вбивают, что мы обязаны всем и вся. Но прав мы своих не знаем, и стараются эту тему обходить. И я хотела вступить в РЭП. Но в тот год я очень сильно заболела.

Теперь Мария, повторно признанная «тунеядкой», готова побороться за свои права:

– Но мы опять вернулись в ту же точку! И я готова полностью пройти путь судебной тяжбы, хочу осветить эту тему по максимуму. Я хочу, чтобы люди поняли, с чем они столкнулись. Нельзя молчать! Нельзя прятать голову в песок! Нельзя в себе носить эту обиду и недовольство. Это вредно для человека: для его достоинства, для его чести, для его гордости.

Вредно даже для здоровья! Нельзя чувствовать себя неполноценным! Некоторые люди начали лихорадочно искать работу, метаться, что-то кому-то доказывать… Вы ничего никому не докажете! А если и дальше так дело пойдет? Все время ходи и доказывай, что ты не виноват? Потом доказывай, почему ты на улицу ходишь, зачем в лес пошел, почему ты дышишь… Что еще придется доказывать? Я хочу, чтобы люди поняли: нельзя с этим мириться, просто нельзя. Не надо чувствовать себя ущербным. Отношение к человеку не должно зависеть от того, работает он или не работает.


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