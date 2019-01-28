Жители Витебска создали петицию против табачных киосков 3 28.01.2019, 19:46

Фото Светланы Васильевой

«Табакерки» начали появляться в Витебске с сентября 2018 года.

Чиновники утверждают, что устанавливать «Табакерки» на остановках через дорогу на расстоянии 100 метров друг от друга «однозначно целесообразно и логично», а их размещение возле учреждений образования и медучреждений не нарушает законодательство, пишет vkurier.by.

На днях ехала на трамвае №7 от пединститута в конец проспекта Фрунзе и была просто поражена количеством «Табакерок». Насчитала 10 киосков. Причём расположены они в непосредственной близости от СШ № 4, больницы скорой медицинской помощи, инфекционной больницы и туберкулезного диспансера, и аптек. А как же быть с Декретом №28? Не поленилась и посчитала на сколько метров улицы приходится одна «Табакерок». Получилось киоск на 328 метров. Интенсивность завидная! А улица Смоленская и проспект Фрунзе просто «расцвели» от такого украшения, — написала читательница

Жители Витебска создали петицию о запрете размещения киосков «Табакерка» на остановках общественного транспорта в областном центре. Обращение передадут в горисполком.

Фото с сайта petitions.by

В петиции говорится:

На основании ст. 41 Закона «О местном управлении и самоуправлении», которая устанавливает, что исполкомы создают условия для обеспечения граждан услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, учитывая, что исполкомами принимается решение о включении объектов торговли в Торговый реестр, просим запретить установку киосков по продаже табачных изделий на остановках общественного транспорта в Витебске.

Согласно Декрета №2 от 24.01.2019 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» запрещается курение (потребление) табачных изделий на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, что в данном случае является прямая реклама потребления табачных изделий.

Остановки не являются местом для продажи сигарет и табачных изделий, на остановках находятся все категории граждан — от людей пожилого возраста до детей школьного и дошкольного возрастов, а киоски с направлением по продаже табака пропагандируют нездоровый образ жизни.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним, «Табакерки» начали появляться в Витебске с сентября 2018 года.

Директор филиала «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» — предприятия, которое изготавливает киоски «Табакерка» и организовывает их работу в области Татьяна Новикова рассказывала порталу vitebsk.biz, что к концу 2018 года в Витебской области должно быть установлено 218 киосков, а в самом Витебске сейчас находится около 100 павильонов, в 2019 году их количество вырастет до 180.

Изначально установку табачных киосков осуществляло Унитарное предприятие «Табак», учредителем которого являлась ОАО «Гродненская табачная фабрика „Нёман“». Основной задачей УП «Табак» была реализация собственной продукции гродненской табачной фабрики. В декабре 2017 года на совещании у главы государства было принято решение о создании единой товаропроводящей сети в табачной сфере. Осуществление этого проекта было возложено на компанию «Энерго-Оил».

«Табакерка» напротив магазина «Мясковит» во дворах на улице Смоленской

Фото Ольга Витебская

Татьяна Новикова считает, что в Витебске устанавливают киоски на остановках через дорогу на расстоянии 100 метров друг от друга однозначно целесообразно и логично, потому что табачные изделия — это продукт который покупается на бегу. Если бы через дорогу от остановочного пункта с киоском «Табакерка» была остановка и нежилая зона, то, конечно, киоск бы там не устанавливали.

Решения о местах установки ларьков принимает городской исполнительный комитет.

Ларек «Табак» на Смоленском рынке

Фото Светланы Васильевой

Установка «Табакерок» на остановках возле учреждений образования и медучреждений не нарушает законодательство. Торговля табачными изделиями запрещена на территории медицинских и образовательных учреждений. Рядом с теми же учреждениями находятся магазины, которые также продают табачную продукцию.

Директор филиала «Витебск-табак СЗАО «Энерго-Оил» считает, что устанавливать киоски стали достаточно быстро, и именно это вызвало резонанс в обществе.

По какому принципу были определены места для установки «Табакерок» рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства витебского горисполкома Кадушко Игорь:

- При первоначальном обращении руководство филиала СЗАО «Энерго-Оил» прислало документ с перечнем адресов, где бы они хотели установить киоски. Конечно, в списке были в основном центральные улицы города. Руководству объяснили, что места выделяет отдел архитектуры и градостроительства витебского горисполкома на своё усмотрение. Одновременно мы предложили подумать об изготовлении киосков вместе с остановочными навесами. Сначала руководство общества отказалось от такого варианта.

Филиал продолжал требовать места в центре города. Но мы не давали разрешение на установку, предлагали отдалённые улицы города: ул. Вострецова, К. Маркса, Гагарина. Там поток людей был меньше. При этом разрешили установить киоск возле ТЦ «Континент».

Что касается киосков, которые должны установить в 2019 году — у нас подход будет тот же. Будем требовать больше киосков вместе с навесами для остановок. Нас это устраивает, поскольку старые сооружения остановочных пунктов сменяются на новые, и городской бюджет не будет нести расходы на их содержание.

На автобусной остановке «Смоленская» уже установили табачный ларек

Фото Светланы Васильевой

Игорь Андреевич пояснил, что первоначально думали не устанавливать киоски возле Ледового дворца, поликлиник, больниц, учебных учреждений. Но потом взглянули на это с другой стороны: когда новые остановочные пункты стоят один за другим, то в целом это смотрится красиво.

Ограничений или каких-то запретов на торговлю табачной продукцией возле медицинских или учебных учреждений нет. Таким образом, мы ничего не нарушили, а вот в эстетическом плане только выиграли, — считает начальник отдела архитектуры и градостроительства витебского горисполкома.

Игорь Кадушко рассказал, что не все жители города недовольны установкой киосков. Так жители улицы Воинов-Интернационалистов обратились в горисполком с просьбой установить киоск в их районе.

Мы не предлагали СЗАО «Энерго-Оил» данное месторасположение для установки киоска «Табакерка», но по просьбе жителей города внесли его в список.

Не стоит забывать про ещё один большой плюс для города — рабочие места. На один киоск приходится два продавца-кассира. Несложно посчитать, сколько это новых рабочих мест, — прокомментировал чиновник.