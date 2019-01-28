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СМИ: В Сирии между российскими и иранскими группировками вспыхнули бои

  • 28.01.2019, 22:53
фото с сайта anna-news.info

Обе группировки поддерживают режим Асада.

В понедельник, 28 января, в Сирии вспыхнули бои между пророссийскими и проиранскими группировками, которые поддерживают одну сторону - режим Башара Асада, сообщает Анадолу со ссылкой на сирийские источники.

По информации издания, на северо-западе провинции Хама столкнулись 5-я бригада Сил Тигра, поддерживаемая Россией, и проиранская 4-я дивизия под командованием младшего брата Башара Асада - Махера Асада.

Вооруженные столкновения продолжаются в районе селений Шатха, Бредидж, Хайдарийе и Иннаб в провинции Хама. Стороны стягивают подкрепление к нескольким блокпостам. По данным местных источников, в результате боев есть убитые и раненые. Их количество не уточняется.

Анадолу уточняет, что вооруженное столкновение может быть частью плана по снижению влияния Ирана в Сирии.


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