Жительница Бреста: Я протестую ради детей 1 30.01.2019, 21:46

Фото: RFE/RL

Брестчанка, которую осудили за «пикет снеговика», заявила, что продолжит протестовать.

Юлия Ничипорук, которую брестский суд оштрафовал за несанкционированный пикет, заявила «Радыё Свабода», что строительство аккумуляторного завода перевернуло жизнь ее семьи. Теперь даже ее дети знают об опасности завода.

Юлия Ничипорук после суда сказала, что абсолютно не ожидала, чтобы слепленный вместе с детьми снеговик доведет ее до суда.

Она надеялась на оправдание, однако суд признал ее виновной в проведении несанкционированной массовой акции и оштрафовал на 1 базовую величину (25,5 рубля).

Юлия говорит, что ее семья 8 лет строила свой дом в деревне Щербрин под Брестом. Они специально выбрали это место, тихое, без городского шума. Ничипоруки растят шестилетнего сына и двухлетнюю дочь и хотят, чтобы дети «росли в экологическом окружении». Однако год назад они узнали, что за два километра от их дома строится аккумуляторный завод.

«Виновной себя не считаю»

«Штраф небольшой, сумма подъемная, но дело в том, что я вовсе не считаю себя виновной, - сказала Юлия Ничипорук. - Если бы мы намеревались пикетировать, мы бы организовали это красивее, подготовились - сделали бы транспаранты и так далее. А это так просто сложилось, что в машине оказалось листовка, которой мы украсили снеговика».

Этот штраф не остановит ее участия в протестах против аккумуляторного завода, говорит Юлия.

«Мы не будем бояться лепить снеговика (смеется). Будем продолжать и снеговика лепить, и голубей кормить».

О себе Юлия Ничипорук говорит:

«Я работала в швейной фирме. А сейчас в декретном отпуске, ухаживаю за ребенком. Все время отдаю детям, а также поддерживаю протесты против аккумуляторного завода. Стараемся помогать, насколько можем. О заводе узнали год назад, и нас тогда возмутило, что его начали строить тайком, не спросив у людей».

«Семья меня поддерживает»

Юлия говорит, что муж Иван поддерживает ее в протесте против завода:

«Поддерживает, и теперь успокаивал, подсказывал где-то, как себя вести в суде. Все-таки суд - такое не очень приятное место, особенно неприятно, когда тебя обвиняют, а ты должен искать слова, чтобы оправдываться за действия, не считаешь незаконными. А муж поддерживает всегда вместе, всей семьей, ходим по воскресеньям и голубей кормить. Таким образом проводим и время вместе с детьми. Да и вообще это все ради них».

Старший сын уже понимает, что происходит, говорит Юлия:

«Он даже иногда задает вопросы, которые ему сложно объяснить. Типа, зачем строить завод, если он вреден? Как сами понимаем, так и объясняем - что некоторым важнее деньги, чем здоровье многих людей. Дети все слышат и прекрасно понимают».

Юлия говорит, что готовится к протестам и в том случае, если аккумуляторный завод запустят.

«Мы обсуждали этот вопрос, но однозначного ответа пока не имеем. Естественно, что предпринимать что-то будем. Первый наш шаг - собираемся сдать анализы на содержание свинца и других вредных веществ до того, как завод запущен. И через некоторое время будем делать повторно. А дальше уже будем решать, что с этим делать - куда переезжать. Все упирается в финансы. Мы очень много времени и усилий вложили в строительство своего дома».

Юлия говорит, что они с мужем всегда стремились быть законопослушными гражданами, воспитывать детей в патриотизме.

«А теперь наше понимание перевернулась. И как нам теперь рассказывать своим детям и о справедливости, и о правде, когда мы сами уже в это перестаем верить?»