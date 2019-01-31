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Лукашенко и Путин договорились о новой встрече в ближайшее время

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  • 31.01.2019, 11:48
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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсант

В телефонном разговоре двух диктаторов речь шла о группе по «интеграции».

Лукашенко 31 января провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе диктатора.

Путин и Лукашенко обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в различных сферах, в том числе развитие торгово-экономических отношений.

Диктатор и глава Кремля договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Они также обсудили все вопросы общего характера в отношениях двух стран. В том числе речь шла о придании наибольшей эффективности деятельности сформированной двусторонней группы по «интеграции».


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