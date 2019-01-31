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Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о The Beatles

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  • 31.01.2019, 13:26

В документальный фильм попадет 55 часов отснятого еще в 1969 году материала.

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон снимет документальный фильм о легендарных The Beatles. Об этом пишет liga.net со ссылкой на Variety.

Фронтмен The Beatles Пол Маккартни уже намекал на съемки фильма: по его словам, в киноленте используют 55 часов отснятого еще в 1969 году, но так и не вышедшего в свет, материала.

В то время группа работала над документальным фильмом о своем творчестве. В 1970 году лента увидела свет под названием Let It Be - такое же имя носит один из самых известных альбомов группы.  

"55 часов не выпущенного в свет материала и 140 часов аудиосопровождения приблизят будущую картину к реализму настолько, насколько этого хотят наши фанаты", - рассказал Джексон. 

По его словам, "это можно сравнить с машиной времени, которая перенесет вас в 1969 год и покажет, как четыре друга работали над потрясающей музыкой".


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