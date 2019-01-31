Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации 4 31.01.2019, 14:08

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Анастасия Шевченко

Фото: RFE/RL

Девочка нуждалась в постоянном уходе со стороны матери.

Старшая дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной организацией", умерла в реанимации, куда ее вчера доставили в критическом состоянии. Об этом сообщает "МБХ-Медиа".

У дочери Шевченко была первая степень инвалидности. С обструктивным бронхитом ее госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития, после чего перевели в реанимацию. Шевченко вместе с адвокатами пыталась договориться со следователями о том, чтобы ее отпустили в больницу к дочери. Следователь отпустил Шевченко увидеться с дочерью только в среду, накануне смерти подростка, сообщает сотрудник "Правозащиты открытки" Полина Немировская.

Во вторник, во время апелляционного судебного заседания по мере пресечения, адвокат Шевченко Сергей Ковалевич уже сообщал, что у дочери активистки наблюдаются смертельно опасные осложнения со здоровьем, в связи с чем ребенку необходим тщательный уход.

23 января члена федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко арестовали на два месяца по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. В основе уголовного дела – два административных правонарушения: первое – об участии в политических дебатах в Таганроге, второе – о публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-Дону.

Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела. Они также касались активистов "Открытой России".