Гуаидо сообщил о прибытии спецслужб Венесуэлы в его дом

Гуаидо сообщил о прибытии спецслужб Венесуэлы в его дом3
- 31.01.2019, 21:07
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Об этом лидер оппозиции Венесуэлы сообщил в своем Twitter.
Лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что спецслужбы пришли к нему домой.
«В настоящий момент спецслужбы Венесуэлы находятся в доме моей семьи», — написал он в Twitter. Он добавил, что возлагает на «гражданина Николаса Мадуро» ответственность за свою дочь, которая там находится.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура Венесуэлы начала в отношении Гуаидо предварительное расследование. После этого Верховный суд заморозил счета оппозиционера, а также запретил ему совершать сделки с недвижимостью и выезжать за рубеж.