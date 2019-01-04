Диетологи назвали лучшие продукты для омоложения организма 2 4.01.2019, 16:09

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Эксперты назвали продукты, которые останавливают старение.

Здоровое питание может благоприятно влиять на состояние нашей кожи и внешнего вида.

Узнайте, какие продукты останавливают старение, пишет сайт healthystyle.info:

Лесные ягоды

Лесные ягоды богаты антиоксидантами, которые убивают свободные радикалы. Например, черника являются источником коллагена, а также помогает сохранить эластичность кожи. Клубника является богатым источником витамина С, флавоноидов и соединений эллаговой кислоты, которая предотвращает возникновение раковых клеток.

Фрукты и овощи, которые содержат большое количество воды

Фрукты и овощи, содержащие большое количество воды, такие как огурцы, сельдерей, арбуз и персики прекрасно увлажняют кожу и препятствуют появлению морщин.

Шпинат

Шпинат содержит железо, свободную фолиевую кислоту и витамин B11 и B9, который помогает организму в производстве красных кровяных клеток (эритроцитов). А также ускоряет процесс пищеварения и очищает организма от токсинов.

Авокадо

Авокадо включает в свой состав витамины А, Е, С, D витамины группы В (в том числе фолиевой кислоты), РР и К, калий, кальций и железо. А также является источником ненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой кислоты, линоленовой кислоты и олеиновой кислоты, которые необходимы для правильного функционирования организма. Другим ценным компонентом является трипептид глутатион, который является одним из самых мощных антиоксидантов.

Крестоцветные овощи

К семейству крестоцветных относятся — капуста, редис, кресс, хрен. Эти овощи помогают эффективно выводить токсины из организма. Исследования также показывают, что частое употребление крестоцветных овощей снижает вероятность развития рака.

Чеснок

Исследования показали, что чеснок помогает значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также имеет много питательных веществ, которые улучшают состояние волос и ногтей.

Имбирь

Имбирь способствует правильному пищеварению, находящееся в нем масло стимулирует секрецию желудка, снижает агрегации тромбоцитов в крови, предотвращает образование тромбов, снижают уровень холестерина, и улучшает кровообращение.

Морковь

Морковь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Наиболее ценным компонентом является бета-каротин, или провитамин А. Он необходим для правильного функционирования организма — сопротивления воздействию бактерий и вирусов и защищает организм от свободных радикалов. Также это мощный антиоксидант улучшает зрение. Таким образом, морковь может стать нашей ежедневно, натуральной вакциной против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременного старения.