Какие премьеры ждать в столичных театрах в январе 5.01.2019, 20:31

Четыре премьерных спектакля представят белорусским зрителям в январе 2019 года.

Национальный академический театр им. Я. Купалы

15 января на большой сцене Национального академического театра им. Я. Купалы покажут спектакль «Вешальнікі» по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Над постановкой работает белорусский режиссер Виталь Кравченко, пишет сайт mag.relax.by.

«Вешальнікі» — черная комедия, события в которой разворачиваются в 1965 году на севере Англии в день отмены смертной казни. Данная новость обескураживает главного героя — палача Гарри Уайда, который остается без любимой работы. В центре внимания — темы смертной казни, цены судебной ошибки и ценности человеческой жизни.

24 января на камерной сцене театра состоится премьера спектакля «Ураджай», который ставит режиссер Дмитрий Тишко по пьесе Павла Пряжко.

Это комедийная история о том, как перед четырьмя молодыми людьми была поставлена сверхсложная задача — сбор яблок в осеннем саду. Спектакль «Ураджай» — это кривое зеркало, в котором каждый зритель сможет увидеть и узнать что-то до боли знакомое.

Республиканский театр белорусской драматургии

16 января в театре белорусской драматургии представят новый спектакль «Мудрамер». Инсценировку сатирической комедии Николая Матуковского делает режиссер Александр Гарцуев.

По сюжету пьесы, герой изобретает прибор для измерения степени человеческого интеллекта и называет его «дуромер». Однако в министрестве не одобряют идею и дают задание создать прибор для измерения мудрости.

21 января на сцене этого театра состоится премьера независимого проекта HomoCosmos «Дора, или Сексуальные неврозы наших родителей». Пьесу современного швейцарского драматурга Лукаса Берфуса ставит белорусский режиссер Виталий Дудин.

В центре внимания — проблемы нравственного выбора. Девочка Дора живет в мире, где контроль — залог спокойствия. Однако эксперименты куда ближе сердцу героини.