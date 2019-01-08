Cамые большие стереотипы о водителях из разных стран 1 8.01.2019, 14:03

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В народе ходит немало баек о манере вождения в разных странах мира.

Национальный колорит можно найти не только в кухне, привычках или культуре, но и на дорогах. В народе ходит немало баек о манере вождения в разных странах мира. Некоторые из них правдивы или правдивы отчасти, другие на деле обращаются предрассудками, пишет «Вокруг света».

Германия

Считается: водители педантичны и законопослушны до крайности.

На самом деле: правила на дорогах Германии нарушаются не так уж и редко, только делается это виртуозно — без создания помех окружающим. И, вопреки расхожему мнению, редко кто спешит сообщать об этом в полицию.

Вообще, автомобилисты в Германии любят скорость — оно и неудивительно, коль скоро в этой стране есть автобаны с разрешенной безлимиткой. Худший же водитель — тот, кто невнимателен, чересчур расслаблен и рассеян.

Великобритания

Считается: автомобилисты в Англии чопорные и дисциплинированные до невозможности.

На самом деле: даже если, будучи гостем Альбиона, вы не брали автомобиль в прокат, то могли наблюдать на местных дорогах весьма разбитных ребят, которые ведут себя нагло, резко перестраиваются, никого не пропускают. Неразберихи добавляет и левостороннее движение, которое выбивает из колеи приезжих из стран континентальной Европы — а их тут немало. Но зато к дорожной полиции отношение у водителей тут предельно уважительное.

Египет

Считается: на местных дорогах царит полный, окончательный и бесповоротный хаос.

На самом деле: так и есть. Похоже, правила дорожного движения писали не для египтян, коль скоро даже дорожная полиция в ночи иной раз ездит с выключенными фарами. Ближний свет включается для приветствия встречного авто, для этой же цели используются и поворотники и, конечно же, звуковой сигнал.

Некоторые иностранцы шутят, что в Египте лучше водить в берушах, иначе с непривычки можно сойти с ума. На многополосной дороге все тихоходы всегда будут плестись в левой полосе, при этом и правый, и левый ряды будут забиты трехколесными тук-туками, повозками и велосипедистами, груженными разнообразным скарбом. Добавьте к этому огромное количество невероятно высоких лежачих полицейских и объективно недостаточное число АЗС — и получите истинное «удовольствие» от вождения. Применительно к Каиру все вышеперечисленное стоит умножить на десять.

Саудовская Аравия

Считается: в стране ездят практически без правил.

На самом деле: если учесть, что обучение в местных автошколах занимает рекордно короткое время, так оно и есть. Во многих городах лишь два ограничителя скорости — 80 и 100 километров в час. Если впереди перекресток с круговым движением, а водителю нужен третий или четвертый (то есть, самый левый) съезд — он вполне может не объезжать весь круг, а, отчаянно сигналя, сразу свернуть по встречке в нужном направлении.

К техническому обслуживанию автомобилей в Аравии также относятся не очень внимательно. Вообще, показателен тот факт, что европейские водители считают именно Египет и Саудовскую Аравию самыми опасными для вождения странами.

Франция

Считается: Евросоюз есть Евросоюз, все вежливы и аккуратны.

На самом деле: именно во Франции, а чаще всего в Париже, можно наблюдать, как водители во время парковки невозмутимо расталкивают бамперами автомобили, которые стоят спереди и сзади. Выглядит это диковато, и никого не волнует ценовая категория рядом стоящего авто: бампер считается расходным материалом.

Иногда можно наблюдать и другое специфическое «развлечение» в пробках: автомобиль, стоящий сзади, слегка толкает машину, находящуюся впереди. Та толкает следующую — и так по цепочке. Выглядит это, конечно, забавно, но если у вас арендованный автомобиль, то платить за повреждения потом придется вам. Зато в качестве компенсации подобного беспредела установлены крайне суровые штрафы за превышение скорости — даже всего на пару км/ч против установленного ограничения.

Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии

Считается: местные ездят на двухколесном транспорте с детства и владеют им виртуозно, на дорогах довольно безопасно.

На самом деле: водители автомобилей действительно спокойны, их маневры предугадать несложно. С двухколесным транспортом чуть сложнее. Тайские мотоциклисты и правда управляются с байками мастерски и довольно редко попадают в опасные ситуации (хотя, будучи пассажиром мототакси, вы наверняка испытаете массу острых ощущений). Но проблема в том, что в Таиланде огромное количество туристов и экспатов, многие из которых, арендовав транспорт, выезжают на дороги, ни дня не отучившись в мотошколе и даже не пробовав прежде управлять скутером. Вот это-то и увеличивает риск аварий, в том числе серьезных, в разы.

США

Считается: американцы предпочитают гигантские прожорливые машины и совершенно не следят за их состоянием.

На самом деле: Да, огромные внедорожники и семейные пикапы в Штатах весьма популярны, но тяга среднестатистического американца к автомобильной гигантомании сильно преувеличена. Да, объемных моторов тут много, но жители крупных городов нередко выбирают и компактные машины.

Среди российских автомобилистов ходит немало баек о чудовищном отношении американских автомобилистов к своим транспортным средствам: и масло-то они не меняют, и на сервисе не бывают. На самом деле абсолютное большинство авто в США покупается в кредит, и стоимость обслуживания уже включена в платеж — хочешь не хочешь, а будешь следить за машиной. Помимо этого, именно в США сервисы по разносторонней проверке истории автомобиля развиты как нигде в мире — и платные, и общедоступные. С их помощью при покупке подержанной машины можно узнать не только о предыдущих владельцах и авариях, но и об условиях обслуживания.