Четыре крупнейших клада, которые до сих пор не удалось найти 3 9.01.2019, 9:13

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Сокровища ждут своего будущего хозяина.

Несмотря на все усилия археологов, кладоискателей, дайверов и любопытных путешественников, отыскать все известные историкам сокровища так и не удалось. До сих пор в разных уголках планеты покоятся сундуки с монетами, украшениями, старинные произведения искусства, золотые слитки и прочие вещи, способные принести нашедшему их человеку целые миллионы, пишет bigpicture.ru.

Сокровища «Малайского тигра»

Эта история берет свое начало со времен Второй мировой войны. Тогда в Японии была создана секретная организация «Кин но юри», что в переводе означает «Золотая лилия». Ее целью была «конфискация» всех культурных ценностей Юго-Восточной Азии – золота, статуэток, важных бумаг, произведений искусства и прочего. Так сказать, чтобы «добро не попало в руки врага».

Отряду «Кин но юри» разрешалось получать нужные вещи любыми доступными способами. Если владельцы отказывались отдавать их сами, допускалось даже мародерство. Причем грабили участники подразделения не только частные дома, а даже музеи, банки и священные храмы.

Все украденные драгоценности временно хранились в тайнике, который находился где-то в филиппинских джунглях. Днями и ночами эту местность охранял генерал Ямашита, более известный по прозвищу «Малайский тигр», и его команда. По окончанию операции драгоценности должны были доставить в Японию, но сподвижников Ямашиты перебили, а внезапное известие о завершении войны заставило правительство временно забыть об украденных культурных ценностях.

Все это так и могло бы остаться легендой, если в 1988 искатель сокровищ Роджелио Роксас не подал иск против экс-президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Кладоискатель рассказал, что в 1961 году познакомился с сыном одного из военных Ямашиты. Тот нарисовал ему карту и обозначил точку с сокровищами. Спустя десять лет Роксас организовал экспедицию и, действительно, обнаружил в джунглях заветный тайник. Тогда он и его команда смогли унести лишь гигантскую статуэтку Будды и сундук с золотом, за остальными ценностями было решено вернуться позже.

После этого события Роксаса арестовали (и это при том, что у него был разрешение на поиски сокровищ) и долго пытали в тюрьме, пытаясь узнать местонахождение тайника, но мужчина не сдавался.

В 1996 году суд одобрил его иск к бывшему президенту и обязал вдову Маркоса выплатить его родственникам 13 млрд долларов. Сам же кладоискатель скончался еще до начала слушаний и передать заветную карту никому так и не успел. Поэтому велика вероятность, что сокровища «Малазийского тигра» до сих пор лежат где-то в филиппинских джунглях.

Затонувшая испанская казна

Мало кто знает, но у пляжа Веро-Бич во Флориде есть второе, неофициальное название – Побережье сокровищ. Все дело в том, что в этих местах туристы часто находили золотые и серебряные монеты, которые «выбрасывало» море. Казалось бы, этому удивительному явлению есть вполне рациональное объяснение: в 1715 неподалеку от пляжа затонул испанский флот, груженный различными драгоценностями, которые конкистадоры собирали по колониям в течение нескольких лет.

По сути, это была вся испанская казна, которую долгое время не могли доставить на сушу из-за различных неурядиц. Когда кораблям все же удалось двинуться в сторону дома, капитан Хуан Эстебан де Убилла совершил роковую ошибку – проигнорировал сезон ураганов. В результате все корабли флотилии попали в суровый шторм и разбились о скалы. Сотни моряков утонули сразу же, выжившие – погибли уже на берегу, месяцами дожидаясь помощи.

Тех немногих, кому удалось уцелеть, спустя год подобрали кубинские корабли. Естественно, у спасения была своя цена – около половины всех сокровищ были изъяты, однако оставшаяся часть до сих пор хранится где-то на дне залива.

К слову, если вы надумаете ехать во Флориду, чтобы прогуляться по пляжу Веро-Бич с металлоискателем (а это довольно популярное развлечение у туристов!), помните: 20% от стоимости найденного придется отдать штату, еще 40% — компании «1715 Fleet — Queens Jewels, LLC», которая полностью выкупила все права на проведение поисков сокровищ на этом побережье.

Драгоценности Монтесумы

В 20-х годах XX века, в городе Канаб, штат Юта, появился предприимчивый мужчина по имени Фредди Кристал. Он рассказывал местным жителям увлекательные истории и однажды упомянул, что несколькими годами ранее наткнулся в Мехико на раскопки древнего монастыря и стопку старых книг. В одной из них Кристал нашел едва сохранившийся листок, на котором была изображена карта с точкой, в которой якобы хранились сокровища ацтеков.

Именно эта карта и привела его в Канаб, однако, изучив каждый уголок города, найти сокровища Фредди так и не смог. Тем не менее, одна вещь очень заинтересовала мужчину: в одном из каньонов он увидел вырубленную в стене лестницу, ведущую в туннель, а рядом – ацтекские иероглифы. Попасть туда самостоятельно любитель приключений не смог, так как вход в подземелье был плотно завален камнями, поэтому он решил собрать команду из желающих озолотиться и отправиться туда снова.

К ноябрю 1922 года у Фредди сформировалась небольшая команда кладоискателей. Когда жители Канаба разгребли завал, они увидели огромный подземный лабиринт с многочисленными узкими проходами, просторными комнатами и старинными статуями. Но вот сокровищ нигде не было…

Спустя три года поисков группа Кристала постепенно начала распадаться, так как окончательно потеряла надежду что-то найти. Сам мужчина предложил другую трактовку карты, согласно которой отмеченная на ней линия была лишь отвлекающим маневром, а настоящий тайник на самом деле находится в самом начале их пути. Естественно, разгребать завалы заново никто не стал, и Фредди пришлось покинуть подземелье ни с чем. Однако клад, вполне возможно, до сих пор лежит где-то в туннеле.

Золото Крюгера

Этот клад называют самым значительным из еще не найденных сокровищ мира. По некоторым оценкам, его стоимость составляет от 2,5 млрд долларов. Своим появлением он обязан колониальному конфликту Голландии и Великобритании.

В XIX веке на территории современной Южной Африки сформировалось государство голландских земледельцев, которое называлось Трансвааль. Его жители были мирными и трудолюбивыми, и всем, чего они хотели, являлся кусок земли для выращивания овощей и культур.

Однако размеренный быт буров был нарушен внезапной находкой — золотом. Большим количеством золота! Благодаря этому «фермерский рай» быстро охватила золотая лихорадка, на эти земли съехались сотни кладоискателей, преимущественно, британцев. Быстро освоившись, охотники за сокровищами начали отнимать у голландцев всю территорию, а правительство Великобритании решило поддержать их в этом вопросе и затеяло с Трансваалем войну.

Уже скоро голландцы вынуждены были покинуть столицу и скрыться, прихватив с собой всю государственную казну, скопившуюся за много лет. Через пару лет их правитель Пауль Крюгер объявился где-то в Европе, выразил сочувствие павшим в бою соотечественникам и развел руками на вопрос об исчезнувшем золоте.

По одной из версий, все сокровища поделили на три части и закопали в окрестностях Трансвааля. Уже много лет охотники на сокровища пытаются отыскать заветный клад, но сделать это до сих пор так никому и не удалось.