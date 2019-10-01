Brutto представили новый клип и анонсировали документальный фильм 1.10.2019, 10:27

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Группе - 5 лет.

К пятилетию Brutto Сергей Михалок и #bruttofamily представляют новый клип и песню «Мельхиор и Каспар». Съемки клипа проходили на третьем съезде #bruttofamily, а режиссером клипа стал большой друг всего Brutto Дмитрий Авдеев, передает tut.by.

- У нас была классная тусовка, где мы наконец-то собрались с семьями и c друзьями. Было очень весело, увлекательно, потому что мы все друг по другу соскучились. Мы редко собираемся большой компанией, потому что все заняты, и к тому же собрать всю #bruttofamily практически невозможно, потому что наша семья большая. Поэтому в нашей невероятно семейной и веселой атмосфере мы даже не замечали, что снимаем клип. У нас не было репетиций и дублей и время пролетело очень быстро. В принципе, клип отлично передает всю атмосферу нашей встречи.

Несмотря на то, что у Brutto сейчас вынужденный перерыв по ряду объективных причин, мы всегда собираемся вместе на знаковые концерты и фестивали. Там, где мы можем вломить немножко тяжело звучания Brutto и сыграть наши хиты. Мы все росли, в принципе, на песнях группы Ляпис Трубецкой, давно дружим и последний тур Ляписа также вместе откатали. Поэтому всегда с радостью присоединяемся к концертам Ляпис-98 и чувствуем себя очень гармонично на этих концертах. Но, не переживайте — Brutto еще выступит с полноценными концертами во всеоружии, — поделился эмоциями солист группы Brutto Виталий Гурков.

Более 500 концертов за 5 лет и тысячи зрителей и на концертах, 3 полноценных альбома и 22 официальных видеоклипа, триумфальное возвращение Сергея Михалка и Brutto в Беларусь и запуск проектов «Ляпис-98» и «Drezden» — и еще много всего, о чем зрители смогут увидеть в документальном фильме «Brutto Nostra», премьера которого состоится 8 октября на всех цифровых площадках группы. А также для всех поклонников в Минске в Voka Cinema by Silver Screen в 19:00 состоится специальный показ фильма на большом экране.

Чтобы попасть на премьеру, необходимо зарегистрироваться.