Зеленский подтвердил, что Украина подписала «формулу Штайнмайера» 1.10.2019, 19:25

Владимир Зеленский

Формула подразумевает особый статус для Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась с предложением спецпредставителя ОБСЕ на минских переговорах Мартина Сайдика и подписала "формулу Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений.

Об этом глава Украинского государства сказал 1 октября на экстренном брифинге в Киеве, передает корреспондент издания "Гордон".

"Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера". Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все", – заявил Зеленский.

По словам президента, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.