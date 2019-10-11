Ученые открыли новый вид гигантского хищного динозавра 2 11.10.2019, 7:51

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Древнего ящера нашли в Таиланде.

Кархародонтозавры были широко распространенной и успешной группой крупных хищных динозавров в юрском и меловом периодах, а также важными членами экосистем на нескольких континентах. Наряду со спинозавридами они были крупнейшими хищниками в то время, сообщает naked-science.ru.

Однако с раннего мелового периода в Азии не было до сих пор найдено ни одного полного скелета этих рептилий. А на юге региона представители этого рода динозавров будто вовсе отсутствовали. Наибольшее количество останков было обнаружено с баррема (127-121 миллион лет назад) до турона (93-89 миллионов лет назад). Потом их место заняли меньшие в размерах абелизавриды в Гондване и тираннозавриды из Северной Америке и Азии.

В новом исследовании палеонтологи из Таиланда описали ископаемый материал из геологической формации Хок-Круат в Хорате, датируемый ранним меловым периодом. Окаменелости включали останки черепа, позвоночника, конечностей и бедер по меньшей мере четырех отдельных динозавров. Морфологическое сравнение с известными видами привело авторов работы к идентификации этих останков как принадлежащих к ранее неизвестному роду и виду кархародонтозавра, который они назвали Siamraptor suwati.

Филогенетический анализ показывает, что сиамраптор — базальный член кархародонтозавров: значит, он очень рано откололся от остальной группы. Это также первый полный скелет кархародонтозавра, найденный в Юго-Восточной Азии. В сочетании с аналогичными по возрасту находками из Европы и Африки он показывает, что эта группа динозавров уже распространилась на три континента к началу мелового периода.