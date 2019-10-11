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Чиновники потеряли документы – а белорус рискует остаться без пенсии

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  • 11.10.2019, 12:59
  • 1,935
Чиновники потеряли документы – а белорус рискует остаться без пенсии
Иллюстрационное фото

Юристы профсоюза РЭП дают советы, что делать в этой ситуации.

Если вы часто меняли нанимателей или места работы, если фирма, где вы работаете, меняла название или хозяина, вы рискуете остаться без части пенсии, так как доказательства вашей работы в течение лет могли потеряться. Это довольно распространенный случай. Например, Владимир Ломако как чернобылец не смог найти доказательства, где и сколько проработал в Чернобыле. А эти данные влияют на возраст выхода на пенсию, сообщает «Белсат».

В 86-м году мужчина работал поваром. У него только родилась дочь, когда в августе его вызвали в военкомат и сразу же направили в зону отселения – готовить для солдат. Владимир оставался там 115 суток.

Уже четыре года Владимир Ломако имеет III группу инвалидности, с трудом ходит. Как чернобылец он имеет право уйти на пенсию на 5 лет раньше остальных. Но если бы доказал, что работал в 10-километровой зоне от реактора, то ушел бы на 10 лет раньше.

Однако кроме грамот и печати в паспорте от Чернобыля никаких справок не осталось. Даже ходил в архив за документами. Но и там пусто.

«На Кулешова, там стояла военная часть, там был архив Чернобыля, – вспоминает Владимир Ломако. – У нас много кто ездил в этот архив, из моих парней. Говорят, его там нет, и ты там ничего не добьешься. Мне военный так и сказал, не помню звания: в архиве ничего нет, и эту часть вообще уже убрали».

Из-за этого уже четыре года Владимир Ломако живет на пособие по инвалидности и чернобыльские – в сумме 250 рублей. А на пенсию выходит только сейчас – в октябре ему как раз исполнилось 56,5 года.

Сергей – видеооператор, он также столкнулся с исчезновением документов. В 2000-е мужчина сотрудничал с телеканалом СТВ. Но работа пришлась на становление канала и его юридическую перерегистрацию. Архива с документами юридических пертурбаций не сохранилось.

Спасла налоговая инспекция. Мужчина тогда был зарегистрирован предпринимателем и ежегодно подавал туда отчет о своих доходах. Эти документы сохранились. И благодаря им суд и засчитал мужчине незафиксированные года работы.

«Вообще это очень милое заведение, где мы впятером пообщались. И все были на моей стороне. Да, мы понимаем, вы работали, но вот мы не можем, извините, потому что неправильно оформлены документы», – вспоминает, как проходил суд Сергей Милешкин.

Насколько этот год увеличил размер его пенсии, он пока не понял, так как продолжает работать и получает только часть пенсии. Однако его пенсионный коэффициент подрос.

Юрист призывает не бояться и идти в суд. Нужно подать заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Таким фактом, например, может быть работа на определенном месте. Ее может подтвердить запись в трудовой книжке, свидетели, документы. Суд все это принимает.

Однако такие вопросы возникают относительно работы до 2003 года, когда была введена система индивидуального учета застрахованных лиц в Фонде социальной защиты. После — вся информация о работе заносится на ваш страховой номер.

«Всех нанимателей обязали вносить сведения о работе, о договорах подряда. Но есть такие случаи, когда наниматели игнорируют и не вносят ничего, — говорит юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков. — И тогда, естественно, у человека образуется дыра на этот период времени».

Поэтому если у вас разные наниматели, нет постоянного места работы или вы работаете на частные компании, не помешает написать заявление в Фонд социальной защиты населения и проверить информацию, которая туда подается нанимателями. В нашей стране кто сам себя бережет, того и Бог бережет.


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