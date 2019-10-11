Стало известно, как перенесли рабочие дни на новогодние праздники 1 11.10.2019, 18:44

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Белорусов ждет две рабочие субботы и пять выходных.

Правительство утвердило график переноса рабочих дней на новогодние праздники: у белорусов выходными днями станут 1-е и 2-е января, затем придется два дня поработать, а потом снова отдыхать – с 5-го по 7 января 2020, пишет myfin.by.

Соответствующая информация опубликована в постановлении совета министров № 688 от 9 октября 2019 года.

Рабочие дни переносятся:

с четверга 2 января на субботу 4 января;

с понедельника 6 января на субботу 11 января.