«Покушение» на диктатора 2 Валерий Карбалевич

12.10.2019, 8:53

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Валерий Карбалевич

В финансовых отношениях Лукашенко с Россией прежний алгоритм поломался.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович, выступая в «палате представителей», сообщил важную информацию о состоянии финансов страны. Потери экономики Беларуси от российского «налогового маневра» в 2019-2020 годах составят около 800 млн долларов. Поэтому Беларусь планирует на следующей неделе обсудить с Международным валютным фондом (МВФ) возможность новой программы, сообщил министр.

Ситуация с выплатой задолженности действительно довольно непростая. В следующем году за долги придется заплатить 3,5 млрд долларов.

Теперь уже 6-7% валового внутреннего продукта (ВВП) идет на погашение и обслуживание внешнего долга (без учета внутреннего валютного долга). Но, чтобы рассчитаться с долгами, этого мало. Поэтому каждый год Беларусь обычно выплачивает России около трети от необходимой суммы долга, а потом просит дать новый кредит для возвращения прежних - то у правительства РФ, то у Евразийского фонда стабилизации и развития, то еще у кого.

Вот и проект бюджета на 2020 год предусматривает, что 75% от долга, который необходимо вернуть, будут занимать на внешних рынках.

Но в этом году в отношениях с Россией прежний алгоритм поломался. Мало того, что Беларусь несет убытки от российского налогового маневра. Минск обратился к Москве с просьбой предоставить кредит на 600 млн долларов для рефинансирования прежних займов от РФ. Однако Кремль отказал. Россия увязывает все источники помощи (по нефти, по газу, по кредитам и др.) с готовностью Беларуси к интеграции. И, судя по всему, узел в отношениях с РФ все больше затягивается. Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью российскому РБК пригрозил, что если не будут возвращены российские дотации, то Беларусь не подпишет интеграционные документы. А пока белорусские власти вынуждены формировать бюджет на следующий год без учета российской помощи.

Между прочим, финансовая ситуация складывается непростая. В сентябре золотовалютные резервы Беларуси впервые за много месяцев снизились на 60 миллионов долларов. Также впервые за много лет на 2020 год запланирован дефицит республиканского бюджета в размере 1% к ВВП.

И вопрос, где взять денег, чтобы рассчитаться с долгами, встает в полный рост. Можно разместить гособлигации на международных рынках. В прошлом году таким образом одалживали у европейских инвесторов, в этом году - на российском рынке. Но там большой процент. Планировали использовать для этой цели и китайский рынок, но потом отказались, потому что там еще дороже.

Поэтому ничего другого не остается, как снова обратиться к МВФ. Не от хорошей жизни.

Переговоры с фондом в 2016-2017 годах ничем не закончились. Ведь МВФ выставил для кредита условие - реформы государственного сектора экономики. А это уже вопрос не экономический, а политический. Ведь огромный госсектор - это основа белорусской социальной модели, а она оптимальна для удержания власти Лукашенко. Поэтому покушение на госсектор - это почти что покушение на власть.

Думаю, будет использована такая тактика: ввяжемся в переговоры, а там посмотрим. В любом случае этот вопрос (реформа госсектора) появится на повестке дня только после «президентских выборов». Возможно, расчет делается на то, что проблема как-то сама рассосется, госпредприятия сами начнут отмирать естественным образом. Тенденция сокращения работников на государственных предприятиях довольно очевидна и заметна.

В любом случае, финансового спасения властям приходится искать не у друзей-союзников, а в идейных и, возможно, политических противников.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»