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«Настоящее Время»: Как исчезали оппоненты Лукашенко

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  • 12.10.2019, 13:39
«Настоящее Время»: Как исчезали оппоненты Лукашенко

Российский оппозиционный телеканал опубликовал фильм о преступлениях белорусского режима.

В 1999 году в Беларуси бесследно исчезли и, вероятно, были убиты оппоненты президента Лукашенко – экс-глава МДВ Юрий Захаренко, экс-председатель ЦИК Виктор Гончар и финансировавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Об этом говорится в фильме, опубликованном телеканалом «Настоящее Время».

В рапорте генерал-майора милиции говорилось, что к планированию их убийств причастны руководители МВД и Совбеза, но расследование фактически прекратили после вмешательства Лукашенко – дела не расследованы до сих пор.


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