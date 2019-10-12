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США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

  • 12.10.2019, 13:41
США приостановили выпуск криптовалюты Telegram

Компания Павла Дурова привлекла от инвесторов более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о наложении временного судебного запрета на два офшора, которые предположительно проводят незарегистрированное первичное размещение (ICO) токенов на территории США и за рубежом, сообщает meduza.io.

Речь идет о компании Павла Дурова Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. C января 2018 года они привлекли от инвесторов более 1,7 миллиарда долларов на создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram, сообщает комиссия.

Офшоры уже продали около 2,9 миллиарда токенов Gram 171 покупателю по всему миру (в том числе более миллиарда Gram 39 покупателям в США). Telegram обязался запустить блокчейн-платформу до 31 октября 2019 года, говорится в иске SEC.

В жалобе комиссии указывается, что создатели TON не зарегистрировали продажу и дальнейшее обращение криптовалюты Gram, что является нарушением положений американского Закона о ценных бумагах от 1933 года.

В Telegram пока не комментировали ситуацию.


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