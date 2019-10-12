В Могилеве с помощью «зеленого щита» прячутся от химических предприятий

В Могилеве с помощью «зеленого щита» прячутся от химических предприятий2
- 12.10.2019, 17:20
Белорусы обвиняют власть, которая позволила размещать вредные производства, не просчитав опасности.
2300 саженцев клена и березы высадили под Могилевом, чтобы защитить от негативного воздействия химических производств прилегающие поселения, передает «Радыё Свабода».
Местные жители и экологи настаивают, что эти предприятия наносят вред здоровью людей и окружающей среде.
Экологический активист: «Чтобы полностью восстановить уничтоженную лесополосу, нужно еще 5-7 тысяч деревьев»
12 октября березы и клены толокой высаживали в поселке Вейна и вдоль Гомельского шоссе - границы площадки с химическими производствами.
Активист Андрей Бодилев называет эту экологическую акцию «Зеленый щит». Он утверждает, что идею массовой высадки деревьев предложили комитету охраны природы и окружающей среды экологические активисты.
Высадкой компенсируется часть вырубленной лесополосе. По мнению Андрея Бодилева, чтобы полностью восстановить ее, нужны 5-7 тысяч деревьев. Он говорит, что наиболее эффективно поглощают химические вещества сосновые породы, поэтому именно их активисты советовали высаживать комитету охраны природы.
Подтвердить слова Бодилева об эффективности хвойных пород на месте проведения толоки не удалось. Специалисты комитета выбор березы и клена объяснили тем, что они лучше приживаются и растут.
Житель Вейна: Думать о спасение надо было, когда вырубали полувековые деревья
Жители Вейна обвиняют власть, что она позволила размещать производства, не просчитав опасности. По их мнению, посаженное «если и спасет, то лет через пять, став деревьями».
«Думать о спасение нужно было тогда, когда спилили лесополосу. Срубили 50-летний лес за два месяца, а теперь предлагают ждать, когда вырастут саженцы, так это смешно. Может наши дети и внуки порадуются», - грустно комментирует сельчанин свое участие в акции.
Местные жители говорят, что на месте, где сейчас расположены химические производства, был высажен лес, как щит от воздействия крупного предприятия «Химволокно». Лес вырубили под площадку № 4 свободной экономической зоны «Могилев».
Срубленный сосновый обещали компенсировать листовым лесом
Ранее между площадкой, на которой возведены или еще возводятся десяток химических производств, и селениями была защитная лесополоса, но ее существенно проредили, а местами полностью вырубили.
Чиновники утверждали, что под пилу пошли хвойные деревья, поврежденные жуками короедами. Делянки обещали засадить листовым лесом.
Обеспокоенность состоянием окружающей среды обострилась, когда жители поселка Вейна зафиксировали выброс в атмосферу большого объема сажи. Как они утверждают, произошло это в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года.
Согласно им, окружающую среду загрязнило предприятие с российским капиталом «Омск Карбон Могилев» во время пробного запуска производства технического углерода.
Тогда заместитель председателя комитета природных ресурсов Константин Тепляков в письменном ответе жителям сообщил, что в поселке выявлено превышение норматива твердых частиц в 40 раз. При нормативе 17,01 мг / м³ фактическая численность этих частиц была 690,17 мг / м³.
Сейчас вейненцы с тревогой ожидают запуска предприятия. Сообщается, что это состоится в этом году в четвертом квартале.