В Могилеве с помощью «зеленого щита» прячутся от химических предприятий 2 12.10.2019, 17:20

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы обвиняют власть, которая позволила размещать вредные производства, не просчитав опасности.

2300 саженцев клена и березы высадили под Могилевом, чтобы защитить от негативного воздействия химических производств прилегающие поселения, передает «Радыё Свабода».

Местные жители и экологи настаивают, что эти предприятия наносят вред здоровью людей и окружающей среде.

Экологический активист: «Чтобы полностью восстановить уничтоженную лесополосу, нужно еще 5-7 тысяч деревьев»

12 октября березы и клены толокой высаживали в поселке Вейна и вдоль Гомельского шоссе - границы площадки с химическими производствами.

Активист Андрей Бодилев называет эту экологическую акцию «Зеленый щит». Он утверждает, что идею массовой высадки деревьев предложили комитету охраны природы и окружающей среды экологические активисты.

Высадкой компенсируется часть вырубленной лесополосе. По мнению Андрея Бодилева, чтобы полностью восстановить ее, нужны 5-7 тысяч деревьев. Он говорит, что наиболее эффективно поглощают химические вещества сосновые породы, поэтому именно их активисты советовали высаживать комитету охраны природы.

Фото: «Радыё Свабода»

Подтвердить слова Бодилева об эффективности хвойных пород на месте проведения толоки не удалось. Специалисты комитета выбор березы и клена объяснили тем, что они лучше приживаются и растут.

Житель Вейна: Думать о спасение надо было, когда вырубали полувековые деревья

Жители Вейна обвиняют власть, что она позволила размещать производства, не просчитав опасности. По их мнению, посаженное «если и спасет, то лет через пять, став деревьями».

«Думать о спасение нужно было тогда, когда спилили лесополосу. Срубили 50-летний лес за два месяца, а теперь предлагают ждать, когда вырастут саженцы, так это смешно. Может наши дети и внуки порадуются», - грустно комментирует сельчанин свое участие в акции.

Местные жители говорят, что на месте, где сейчас расположены химические производства, был высажен лес, как щит от воздействия крупного предприятия «Химволокно». Лес вырубили под площадку № 4 свободной экономической зоны «Могилев».

Фото: «Радыё Свабода»

Срубленный сосновый обещали компенсировать листовым лесом

Ранее между площадкой, на которой возведены или еще возводятся десяток химических производств, и селениями была защитная лесополоса, но ее существенно проредили, а местами полностью вырубили.

Чиновники утверждали, что под пилу пошли хвойные деревья, поврежденные жуками короедами. Делянки обещали засадить листовым лесом.

Обеспокоенность состоянием окружающей среды обострилась, когда жители поселка Вейна зафиксировали выброс в атмосферу большого объема сажи. Как они утверждают, произошло это в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года.

Фото: «Радыё Свабода»

Согласно им, окружающую среду загрязнило предприятие с российским капиталом «Омск Карбон Могилев» во время пробного запуска производства технического углерода.

Тогда заместитель председателя комитета природных ресурсов Константин Тепляков в письменном ответе жителям сообщил, что в поселке выявлено превышение норматива твердых частиц в 40 раз. При нормативе 17,01 мг / м³ фактическая численность этих частиц была 690,17 мг / м³.

Сейчас вейненцы с тревогой ожидают запуска предприятия. Сообщается, что это состоится в этом году в четвертом квартале.