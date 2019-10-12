«Белорусская одежда и обувь неконкурентоспособны» 2 12.10.2019, 20:40

Розничные продажи белорусских товаров сокращаются уже десятый год кряду.

За первое полугодие минус составил 1,6 процентных пункта к такому периоду 2018-го. «Белорусы с низким доходом покупают дешевую одежду и обувь в магазинах секонд-хенда, „азиатских“ магазинах и на рынках, — поясняют в „Беллегпроме“, почему падают продажи некоторых отечественных товаров легпрома. — Многие стали заказывать товары через интернет из-за рубежа». Tut.by поговорил с чиновниками, производителями, продавцами и покупателями, почему белорусы не хотят «купляць беларускае».

«Покупают дешевую одежду в секонд-хенде». Что происходит с непродовольственными товарами?

С каждым годом доля проданных белорусских товаров от всех реализованных снижается — как непродовольственных, так и продуктов. В первом полугодии удельный вес белорусских товаров составил 61,7% от всего розничного товарооборота. Это на 1,6 процентных пункта меньше, чем год назад. В последний раз доля отечественных товаров в розничном товарообороте выросла в 2009 году — до 71,8% (на 1,7 процентных пункта больше, чем годом ранее). С тех пор этот показатель снижается.

Продажи отечественных непродовольственных товаров в январе-июне упали на 0,5 процентных пунктов — до 43,1% от всех продаж. Больше всего за год упал спрос на белорусскую кожаную обувь, нижнее белье, верхнюю одежду из трикотажа, керамическую плитку и пиломатериалы. В МАРТ называют две основные причины, почему падают продажи отечественных товаров — недостаточная их конкурентоспособность и сокращение производства.

К примеру, обуви в январе-августе этого года выпустили на 14,3% меньше, корсетных изделий — на 11,6%. В «Беллегпром» рассказывают, что трикотажные и швейные предприятия концерна снизили поставки товаров в январе-июне в среднем на 10%. Заметнее всего упало производство трикотажного белья, корсетных изделий, верхней одежды. Если смотреть статистику за 5 лет, то снижение видно и там. Нижнего белья в 2018 году в сравнении с 2014-м стали выпускать на 7,6% меньше, носков и колготок — на 0,6%, обуви — на 12,1%.

В то же время некоторых импортных товаров в нашу страну стали завозить больше. К примеру, товаров легкой промышленности из-за границы поставили в первом полугодии на 7,6% больше, чем год назад, рассказывают в «Беллегпроме».

Производители видят еще несколько причин упавших продаж и сократившегося производства отечественных товаров.

— Во-первых, снизилась роль «традиционной» торговли. Активно развиваются универсальные торговые сети, а там в большинстве продают импортные товары. Во-вторых, в Беларусь приходит все больше иностранных брендов. Еще одна причина — рост объемов ввоза в республику дешевых товаров из стран Средней Азии, КНР, Турции и других, — перечисляют в «Беллегпроме». — Люди с низким доходом покупают дешевую одежду и обувь в магазинах секонд-хенда, «азиатских» магазинах, на рынках. Многие стали заказывать товары через интернет из-за рубежа. Да и в Беларуси уже есть несколько широко известных крупных интернет-магазинов.

В концерне признают, что белорусская одежда и обувь менее конкурентоспособны по ассортименту, цене, наличию их в торговой сети и хорошей рекламе.

— Рынок страны «наводнен» дешевыми товарами легкой промышленности. Цены на них ниже из-за низкого качества товара. Фактически отечественные производители, выпуская качественные, но более дорогие товары, сталкиваются с различными фактами недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, — считают в концерне.

Покупатели же проблему видят не только в цене, а в первую очередь в дизайне.

— Белорусская одежда для пенсионеров. Зайдешь в универмаг, если на платье или кофту можно смотреть, скорее всего, она импортная, за редким исключением. У меня из белорусского только носки и колготки. Про последние могу сказать, что их качество в последнее время сильно ухудшилось — рвутся быстро, после стирки теряют цвет. Раньше у нас было относительно неплохое белье, но сейчас, к примеру, если симпатичная модель бюстгальтера, то он 5 размера. А если ты не обладаешь пышным бюстом, носи либо стандартный черный или белый, либо покупай импортный, — делится мнением покупательница в одном из универмагов в Минске.

Уточним, что продажи не всех отечественных непродовольственных товаров падают. К примеру, по холодильникам и телевизорам продажи остались на уровне прошлого года. В ЦУМе предполагают, что это связано с увеличением сети фирменных магазинов производителей этих товаров.