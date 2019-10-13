Трамп: Работаем над введением мощных санкций против Турции 6 13.10.2019, 18:52

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Президент США намерен наказать Анкару за операцию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает РБК.

«Вместе с Линдси Грэмом (сенатор-республиканец от штата Южная Каролина) и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции», — заявил он.

По словам Трампа, Министерство финансов уже готово к работе, однако для введения ограничительных мер против Анкары могут потребоваться дополнительные законопроекты. «Есть большой консенсус по этому вопросу. Турция просит, чтобы мы этого не делали», — подчеркнул он.

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган начал антитеррористическую операцию «Источник мира» против «Сирийских демократических сил». В США отказались поддерживать Анкару, Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции, если она станет «играть не по правилам». Позднее американский президент выдвинул идею посредничества США между Турцией и курдами в Сирии, однако турецкие власти отвергли это предложение.