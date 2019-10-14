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Невидимая часть государственного айсберга

  • Людмила Грязнова
  • 14.10.2019, 13:02
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Невидимая часть государственного айсберга
Людмила Грязнова

В Беларуси государственная собственность активно приватизируется теневым образом.

Например, через многочисленные частные структуры госсобственность предприятий перетекает в частные руки.

В нашей стране сейчас проходит перепись населения – важное мероприятие не только для сбора статистических данных, но и для замера общественных настроений. По сравнению с прошлыми переписями, сборщики столкнулись с новой проблемой – граждане не столь охотно пускают их в свои дома и квартиры, как ранее.

Некоторые уважаемые эксперты уже высказались по поводу данного феномена, перечислив многочисленные причины, в том числе теневую экономику. Именно теневая экономика является сегодня основополагающим фактором закрытости белорусского общества.

Для Беларуси, где доля государственного сектора в экономике является превалирующей, теневая экономика имеет существенное значение. Большому государственному «айсбергу» соответствуют такая же подводная часть, благодаря которой он держится на плаву и сохраняет видимость прежних очертаний.

Прописанные правила распоряжения государственной собственностью для министров, директоров, бригадиров, мастеров и рабочих всегда, а тем более в последние постперестроечные десятилетия, корректируются. Так, что заниженная зарплата уравновешивается различного рода «злоупотреблениями», по терминологии контролирующих органов.

Дефицит финансовых ресурсов для предприятий и отраслей разрешается посредством теневых схем, инструментами которых являются так называемые «откаты» и «распилы», аналоги процентной ставки в развитой рыночной экономике.

Отсутствие естественных прав частной собственности в рамках искусственно созданной конструкции компенсируется теневым накоплением распорядителями ресурсов, равнозначным дивидендам и прибылям, присваиваемым собственниками в цивилизованной рыночной экономике.

Распорядители государственных ресурсов на всех уровнях – от рабочих до самых высоких чиновников – вынуждены вступать в теневые отношения, разной степени легальности и криминальности, с целью личного и делового продвижения.

Без данных корректирующих отношений, в определенной степени допустимых, не переходящих границ, не нарушающих каких-то норм (таких, например, как «брать не по чину»), данная система не удержалась бы на плаву.

Теневая экономика становится тем более значимой в условиях отсутствия легальной реформы приватизации.

В Беларуси, где официальные власти проявляют невероятную деликатность по поводу разгосударствления, чтобы не будоражить общественные настроения и сохранить лояльность номенклатуры, государственная собственность активно приватизируется теневым образом. Например, через многочисленные частные структуры госсобственность предприятий перетекает в частные руки.

Посредством завышения цен на услуги частников ресурсы госпредприятий выводятся из госсектора, превращаясь в иную экономическую реальность. Так, средства утаиваются, выводятся в оффшорные зоны, вводятся в рыночный оборот, но уже в иных частных формах, разной степени легальности.

Не только частники – поставщики и дилеры – но и многочисленные другие финансовые и чиновничьи субъекты окружают государственные предприятия. И чем разнообразнее такое окружение, тем больше теневых схем разгосударствления.

Стереотипы поведения социально активных субъектов – самых различных распорядителей госсобственности и находящихся в их окружении частников – естественным образом распространяются на остальное население. Элита, как правило, определяет стиль поведения остальных граждан, не активных в социальном плане.

Теневые отношения, в которые активно вовлечены нынешние экономические субъекты, обусловленные самим характером госсобственности и отсутствием реформы приватизации, стали сегодня более значимыми, чем легально прописанные чиновничьи инструкции и распоряжения. И подводная часть айсберга – более весома, чем видимая часть конструкции.

Людмила Грязнова, «Наше мнение»


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